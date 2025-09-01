https://ria.ru/20250901/lukashenko-2038756720.html
Президента Белоруссии в поездке на саммит ШОС сопровождает его сын
Президента Белоруссии в поездке на саммит ШОС сопровождает его сын - РИА Новости, 01.09.2025
Президента Белоруссии в поездке на саммит ШОС сопровождает его сын
Президента Белоруссии Александра Лукашенко в поездке на саммит ШОС в Китае сопровождает его сын Николай, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T07:04:00+03:00
2025-09-01T07:04:00+03:00
2025-09-01T07:04:00+03:00
в мире
тяньцзинь
индия
иран
николай лукашенко
шос
саммит шос в китае в 2025 году
белоруссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/15/1602177738_0:0:2113:1190_1920x0_80_0_0_df55bd196ce4c0149e4038eda08832b4.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Президента Белоруссии Александра Лукашенко в поездке на саммит ШОС в Китае сопровождает его сын Николай, передает корреспондент РИА Новости. Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций. Николай Лукашенко также присутствует на площадке саммита. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
https://ria.ru/20250831/kitay-2038382697.html
https://ria.ru/20250901/lukashenko-2038755656.html
тяньцзинь
индия
иран
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/15/1602177738_211:0:2036:1369_1920x0_80_0_0_c9a85f2ebe484cf37cea693c294f820e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тяньцзинь, индия, иран, николай лукашенко, шос, саммит шос в китае в 2025 году, белоруссия
В мире, Тяньцзинь, Индия, Иран, Николай Лукашенко, ШОС, Саммит ШОС в Китае в 2025 году, Белоруссия
Президента Белоруссии в поездке на саммит ШОС сопровождает его сын
Александра Лукашенко в поездке на саммит ШОС в Китае сопровождает сын Николай