Президента Белоруссии в поездке на саммит ШОС сопровождает его сын

Президента Белоруссии Александра Лукашенко в поездке на саммит ШОС в Китае сопровождает его сын Николай, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.09.2025

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Президента Белоруссии Александра Лукашенко в поездке на саммит ШОС в Китае сопровождает его сын Николай, передает корреспондент РИА Новости. Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций. Николай Лукашенко также присутствует на площадке саммита. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

