Лукашенко назвал создание Банка развития ШОС важным шагом - РИА Новости, 01.09.2025
06:55 01.09.2025
https://ria.ru/20250901/lukashenko-2038756090.html
Лукашенко назвал создание Банка развития ШОС важным шагом
2025-09-01T06:55:00+03:00
2025-09-01T06:55:00+03:00
в мире
белоруссия
тяньцзинь
индия
александр лукашенко
шос
банк "развитие"
саммит шос в китае в 2025 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031150626_0:36:3072:1764_1920x0_80_0_0_9ea4ca2d92f1b7cad5d71d78ebe0e5c3.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите Шанхайской организации сотрудничества в китайском Тяньцзине заявил, что считает создание Банка развития ШОС важным шагом к экономическому суверенитету региона, сообщила пресс-служба президента. "Он заявил о поддержке Беларусью идеи создания Банка развития ШОС, который придаст дополнительную устойчивость экономическим связям и станет важным шагом к экономическому суверенитету региона", - сообщила пресс-служба. "Но мы все понимаем, что польза от этого банка будет только в том случае, если он сможет работать в каждой из стран "шанхайской семьи", - приводятся в сообщении слова Лукашенко. Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
белоруссия
тяньцзинь
индия
в мире, белоруссия, тяньцзинь, индия, александр лукашенко, шос, банк "развитие", саммит шос в китае в 2025 году
В мире, Белоруссия, Тяньцзинь, Индия, Александр Лукашенко, ШОС, Банк "Развитие", Саммит ШОС в Китае в 2025 году
© Sputnik / Болат Шайхинов | Перейти в медиабанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС в Астане
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС в Астане - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© Sputnik / Болат Шайхинов
Перейти в медиабанк
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС в Астане. Архивное фото
В миреБелоруссияТяньцзиньИндияАлександр ЛукашенкоШОСБанк "Развитие"Саммит ШОС в Китае в 2025 году
 
 
