https://ria.ru/20250901/lukashenko-2038755656.html

Лукашенко заявил о поддержке расширения ШОС

Лукашенко заявил о поддержке расширения ШОС - РИА Новости, 01.09.2025

Лукашенко заявил о поддержке расширения ШОС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите Шанхайской организации в Тяньцзине заявил, что Минск поддерживает расширение ШОС за счет новых членов и... РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T06:51:00+03:00

2025-09-01T06:51:00+03:00

2025-09-01T06:51:00+03:00

в мире

белоруссия

минск

евразия

александр лукашенко

шос

саммит шос в китае в 2025 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038751893_0:0:2248:1266_1920x0_80_0_0_8da0115bd968c66723fc0e11640cd182.jpg

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите Шанхайской организации в Тяньцзине заявил, что Минск поддерживает расширение ШОС за счет новых членов и партнеров, сообщило агентство Белта. Лукашенко отметил, что сегодня ШОС по праву считается одной из самых представительных и влиятельных международных организаций Евразии. "Закономерно, что в организацию стремятся новые государства. Минск поддерживает расширение ШОС за счет новых членов и партнеров. Тех, кто без оговорок разделяет ценности и основу "шанхайского духа": взаимное уважение и доверие, равенство, диалог, стремление к общему развитию", - заявил президент. Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

https://ria.ru/20250831/kitay-2038382697.html

https://ria.ru/20250830/kitay-2038416793.html

белоруссия

минск

евразия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белоруссия, минск, евразия, александр лукашенко, шос, саммит шос в китае в 2025 году