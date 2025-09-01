Рейтинг@Mail.ru
06:51 01.09.2025
Лукашенко заявил о поддержке расширения ШОС
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите Шанхайской организации в Тяньцзине заявил, что Минск поддерживает расширение ШОС за счет новых членов и партнеров, сообщило агентство Белта. Лукашенко отметил, что сегодня ШОС по праву считается одной из самых представительных и влиятельных международных организаций Евразии. "Закономерно, что в организацию стремятся новые государства. Минск поддерживает расширение ШОС за счет новых членов и партнеров. Тех, кто без оговорок разделяет ценности и основу "шанхайского духа": взаимное уважение и доверие, равенство, диалог, стремление к общему развитию", - заявил президент. Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
На церемонии совместного фотографирования глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества
На церемонии совместного фотографирования глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества. Архивное фото
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите Шанхайской организации в Тяньцзине заявил, что Минск поддерживает расширение ШОС за счет новых членов и партнеров, сообщило агентство Белта.
Лукашенко отметил, что сегодня ШОС по праву считается одной из самых представительных и влиятельных международных организаций Евразии.
"Закономерно, что в организацию стремятся новые государства. Минск поддерживает расширение ШОС за счет новых членов и партнеров. Тех, кто без оговорок разделяет ценности и основу "шанхайского духа": взаимное уважение и доверие, равенство, диалог, стремление к общему развитию", - заявил президент.
Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
