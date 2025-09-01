https://ria.ru/20250901/lavrov-2038924670.html
Лавров назвал главный итог саммита ШОС
Лавров назвал главный итог саммита ШОС
Лавров назвал главный итог саммита ШОС
Главным итогом саммитов ШОС и ШОС+ стала нацеленность стран на отстаивание своих законных интересов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Главным итогом саммитов ШОС и ШОС+ стала нацеленность стран на отстаивание своих законных интересов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Эта решимость, нацеленность на отстаивание своих законных интересов, она налицо. Наверное. это главный результат и саммита ШОС, и саммита ШОС+", - сказал он в беседе с журналистом телеканала "Россия 1" Павлом Зарубиным. "Целый ряд инициатив был выдвинут, в том числе инициативы председателя КНР о реформе глобального управления, о развитии "зеленой" экономики, о сотрудничестве в сфере современных технологий, включая искусственный интеллект. Это всё взято "на заметку" и будет обсуждаться в органах ШОС, когда председательство с завтрашнего дня перейдет к Кыргызстану", - подчеркнул министр.Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
Лавров назвал главный итог саммита ШОС
