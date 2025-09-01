Рейтинг@Mail.ru
17:30 01.09.2025 (обновлено: 18:36 01.09.2025)
Пезешкиан рассказал о значении договора о партнерстве России и Ирана
в мире
иран
россия
москва
масуд пезешкиан
владимир путин
евразийский экономический союз
шос
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Вступление в силу договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Ирана будет способствовать укреплению связей Тегерана и Москвы, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. "Я полностью разделяю ваше мнение о том, что вступление в силу нашего основного договора поможет росту товарооборота между странами, а также расширению наших отношений по всем направлениям. Этот документ прошел ратификацию в иранском парламенте совсем недавно", - сказал он на встрече с российским лидером Владимиром Путиным. "Конечно, соглашение между Ираном и ЕАЭС о свободной торговле - это еще один толчок к развитию наших отношений, мы это приветствуем", - добавил Пезешкиан. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Ирана был подписан 17 января 2025 года в ходе визита Пезешкиана в Москву. Согласно документу, стороны стремятся к углублению и расширению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес. Российский лидер 31 августа прибыл в Китай с четырехдневным визитом. Первым городом посещения главы российского государства стал Тяньцзинь, где проходит саммит ШОС. На его полях у Путина запланирован целый ряд двухсторонних встреч. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
в мире, иран, россия, москва, масуд пезешкиан, владимир путин, евразийский экономический союз, шос, саммит шос в китае в 2025 году
В мире, Иран, Россия, Москва, Масуд Пезешкиан, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, ШОС, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Вступление в силу договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Ирана будет способствовать укреплению связей Тегерана и Москвы, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.
"Я полностью разделяю ваше мнение о том, что вступление в силу нашего основного договора поможет росту товарооборота между странами, а также расширению наших отношений по всем направлениям. Этот документ прошел ратификацию в иранском парламенте совсем недавно", - сказал он на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.
"Конечно, соглашение между Ираном и ЕАЭС о свободной торговле - это еще один толчок к развитию наших отношений, мы это приветствуем", - добавил Пезешкиан.
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Ирана был подписан 17 января 2025 года в ходе визита Пезешкиана в Москву. Согласно документу, стороны стремятся к углублению и расширению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес.
Российский лидер 31 августа прибыл в Китай с четырехдневным визитом. Первым городом посещения главы российского государства стал Тяньцзинь, где проходит саммит ШОС. На его полях у Путина запланирован целый ряд двухсторонних встреч.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
