Путин рассказал о контактах России и Ирана
Путин: РФ и Иран контактируют по различным аспектам международной повестки
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на саммите ШОС в Тяньцзине
Президент РФ Владимир Путин на саммите ШОС в Тяньцзине
Читать ria.ru в
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Россия и Иран находятся в постоянном контакте по различным аспектам международной повестки, в том числе по вопросам иранской ядерной программы, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер в понедельник провел ряд двусторонних встреч на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине, в том числе с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
"Мы находимся в постоянном контакте по различным аспектам международной повестки дня, включая ситуацию вокруг иранской ядерной программы", - сказал Путин на встрече с Пезешкианом.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
Межгосударственные отношения России и Ирана
Вчера, 15:26