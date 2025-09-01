https://ria.ru/20250901/iran-2038899714.html

Путин рассказал о контактах России и Ирана

Россия и Иран находятся в постоянном контакте по различным аспектам международной повестки, в том числе по вопросам иранской ядерной программы, сообщил... РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T16:54:00+03:00

россия

иран

в мире

владимир путин

шос

саммит шос в китае в 2025 году

масуд пезешкиан

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Россия и Иран находятся в постоянном контакте по различным аспектам международной повестки, в том числе по вопросам иранской ядерной программы, сообщил президент РФ Владимир Путин.Российский лидер в понедельник провел ряд двусторонних встреч на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине, в том числе с президентом Ирана Масудом Пезешкианом."Мы находимся в постоянном контакте по различным аспектам международной повестки дня, включая ситуацию вокруг иранской ядерной программы", - сказал Путин на встрече с Пезешкианом.Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

россия

иран

2025

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

