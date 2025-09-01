Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о контактах России и Ирана - РИА Новости, 01.09.2025
16:54 01.09.2025 (обновлено: 17:04 01.09.2025)
Путин рассказал о контактах России и Ирана
Путин рассказал о контактах России и Ирана - РИА Новости, 01.09.2025
Путин рассказал о контактах России и Ирана
Россия и Иран находятся в постоянном контакте по различным аспектам международной повестки, в том числе по вопросам иранской ядерной программы, сообщил... РИА Новости, 01.09.2025
россия
иран
в мире
владимир путин
шос
саммит шос в китае в 2025 году
масуд пезешкиан
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Россия и Иран находятся в постоянном контакте по различным аспектам международной повестки, в том числе по вопросам иранской ядерной программы, сообщил президент РФ Владимир Путин.Российский лидер в понедельник провел ряд двусторонних встреч на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине, в том числе с президентом Ирана Масудом Пезешкианом."Мы находимся в постоянном контакте по различным аспектам международной повестки дня, включая ситуацию вокруг иранской ядерной программы", - сказал Путин на встрече с Пезешкианом.Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
россия, иран, в мире, владимир путин, шос, саммит шос в китае в 2025 году, масуд пезешкиан
Россия, Иран, В мире, Владимир Путин, ШОС, Саммит ШОС в Китае в 2025 году, Масуд Пезешкиан
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Россия и Иран находятся в постоянном контакте по различным аспектам международной повестки, в том числе по вопросам иранской ядерной программы, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер в понедельник провел ряд двусторонних встреч на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине, в том числе с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
"Мы находимся в постоянном контакте по различным аспектам международной повестки дня, включая ситуацию вокруг иранской ядерной программы", - сказал Путин на встрече с Пезешкианом.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
Посольство России в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Межгосударственные отношения России и Ирана
Вчера, 15:26
 
РоссияИранВ миреВладимир ПутинШОССаммит ШОС в Китае в 2025 годуМасуд Пезешкиан
 
 
