Дмитриев прокомментировал негативные публикации Запада о саммите ШОС
Дмитриев: попытки Запада негативно отозваться о саммите ШОС связаны со страхом
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Попытки западных стран охарактеризовать саммит ШОС негативно связаны с их страхом, уверен глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций. Президент России Владимир Путин принял участие в саммите и провел на его полях серию двусторонних встреч.
Глава РФПИ обратил внимание на негативные публикации о саммите в западных СМИ.
"Все попытки охарактеризовать это взаимодействие как-то негативно, связаны со страхами западных экономик, которое медленно растут, которые имеют очень большие проблемы из-за неконтролируемой миграции, которые имеют большие экономические проблемы от того, что отказались временно от российского газа дешевого", - заявил Дмитриев в интервью телеканалу "Звезда".
"Это говорит о страхе, который, в том числе, западный мир испытывает в связи с тем, что в ШОС много стран, они совместно работают, развивают экономики и движутся к уважительному экономическому партнерству", – объяснил Дмитриев.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.