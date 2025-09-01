Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев прокомментировал негативные публикации Запада о саммите ШОС - РИА Новости, 01.09.2025
17:40 01.09.2025 (обновлено: 18:00 01.09.2025)
Дмитриев прокомментировал негативные публикации Запада о саммите ШОС
Дмитриев прокомментировал негативные публикации Запада о саммите ШОС
Попытки западных стран охарактеризовать саммит ШОС негативно связаны с их страхом, уверен глава РФПИ Кирилл Дмитриев. РИА Новости, 01.09.2025
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Попытки западных стран охарактеризовать саммит ШОС негативно связаны с их страхом, уверен глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций. Президент России Владимир Путин принял участие в саммите и провел на его полях серию двусторонних встреч. Глава РФПИ обратил внимание на негативные публикации о саммите в западных СМИ. "Все попытки охарактеризовать это взаимодействие как-то негативно, связаны со страхами западных экономик, которое медленно растут, которые имеют очень большие проблемы из-за неконтролируемой миграции, которые имеют большие экономические проблемы от того, что отказались временно от российского газа дешевого", - заявил Дмитриев в интервью телеканалу "Звезда". "Это говорит о страхе, который, в том числе, западный мир испытывает в связи с тем, что в ШОС много стран, они совместно работают, развивают экономики и движутся к уважительному экономическому партнерству", – объяснил Дмитриев.Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
Дмитриев прокомментировал негативные публикации Запада о саммите ШОС

Дмитриев: попытки Запада негативно отозваться о саммите ШОС связаны со страхом

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Попытки западных стран охарактеризовать саммит ШОС негативно связаны с их страхом, уверен глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций. Президент России Владимир Путин принял участие в саммите и провел на его полях серию двусторонних встреч.
Президент Владимир Путин на саммите ШОС в Тяньцзине - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Путин обсудил с партнерами по ШОС двусторонние отношения
17:32
Глава РФПИ обратил внимание на негативные публикации о саммите в западных СМИ.
"Все попытки охарактеризовать это взаимодействие как-то негативно, связаны со страхами западных экономик, которое медленно растут, которые имеют очень большие проблемы из-за неконтролируемой миграции, которые имеют большие экономические проблемы от того, что отказались временно от российского газа дешевого", - заявил Дмитриев в интервью телеканалу "Звезда".
"Это говорит о страхе, который, в том числе, западный мир испытывает в связи с тем, что в ШОС много стран, они совместно работают, развивают экономики и движутся к уважительному экономическому партнерству", – объяснил Дмитриев.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
Главы делегаций - участников заседания Совета глав государств – членов ШОС - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
На саммите ШОС все лидеры поддержали Инициативу глобального управления
15:51
 
