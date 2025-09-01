https://ria.ru/20250901/dmitriev-2038913111.html

Дмитриев прокомментировал негативные публикации Запада о саммите ШОС

Дмитриев прокомментировал негативные публикации Запада о саммите ШОС - РИА Новости, 01.09.2025

Дмитриев прокомментировал негативные публикации Запада о саммите ШОС

Попытки западных стран охарактеризовать саммит ШОС негативно связаны с их страхом, уверен глава РФПИ Кирилл Дмитриев. РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T17:40:00+03:00

2025-09-01T17:40:00+03:00

2025-09-01T18:00:00+03:00

в мире

тяньцзинь

россия

кирилл дмитриев

шос

саммит шос в китае в 2025 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151743/54/1517435490_0:0:2950:1659_1920x0_80_0_0_5ef0cb5573ff3b09c05e6be94faacfed.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Попытки западных стран охарактеризовать саммит ШОС негативно связаны с их страхом, уверен глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций. Президент России Владимир Путин принял участие в саммите и провел на его полях серию двусторонних встреч. Глава РФПИ обратил внимание на негативные публикации о саммите в западных СМИ. "Все попытки охарактеризовать это взаимодействие как-то негативно, связаны со страхами западных экономик, которое медленно растут, которые имеют очень большие проблемы из-за неконтролируемой миграции, которые имеют большие экономические проблемы от того, что отказались временно от российского газа дешевого", - заявил Дмитриев в интервью телеканалу "Звезда". "Это говорит о страхе, который, в том числе, западный мир испытывает в связи с тем, что в ШОС много стран, они совместно работают, развивают экономики и движутся к уважительному экономическому партнерству", – объяснил Дмитриев.Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

https://ria.ru/20250901/vstrecha-2038894692.html

https://ria.ru/20250901/shos-2038880368.html

тяньцзинь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, тяньцзинь, россия, кирилл дмитриев, шос, саммит шос в китае в 2025 году