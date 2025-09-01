Страны ШОС приняли решение о создании Банка развития
Председатель КНР Си Цзиньпин на заседании Совета глав государств – членов ШОС в Тяньцзине
Председатель КНР Си Цзиньпин на заседании Совета глав государств – членов ШОС в Тяньцзине
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен – РИА Новости. Заинтересованные государства - члены Шанхайской организации сотрудничества, подтверждая важность создания Банка развития ШОС, приняли решение о его учреждении, говорится в Тяньцзиньской декларации, принятой по итогам 25-го заседания Совета глав государств - членов ШОС.
"Заинтересованные государства-члены, подтверждая важность создания Банка развития ШОС, приняли решение о его учреждении и активизации консультаций по комплексу вопросов функционирования этого финансового института", - говорится в тексте декларации.
Отмечается также, что "государства-члены подчеркивают важную роль Межбанковского объединения (МБО), которое за 20 лет деятельности стало востребованным механизмом в финансовой сфере".
"Они выступают за ускорение решения вопроса о подключении уполномоченного банка Исламской Республики Иран к работе МБО", - указано в документе.
Саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа -1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия. Государства - партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.