Рейтинг@Mail.ru
Страны ШОС приняли решение о создании Банка развития - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:08 01.09.2025
https://ria.ru/20250901/bank-2038785207.html
Страны ШОС приняли решение о создании Банка развития
Страны ШОС приняли решение о создании Банка развития - РИА Новости, 01.09.2025
Страны ШОС приняли решение о создании Банка развития
Заинтересованные государства - члены Шанхайской организации сотрудничества, подтверждая важность создания Банка развития ШОС, приняли решение о его учреждении,... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T10:08:00+03:00
2025-09-01T10:08:00+03:00
в мире
тяньцзинь
индия
иран
шос
банк "развитие"
саммит шос в китае в 2025 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038773251_0:87:3222:1899_1920x0_80_0_0_dd0aed6349780308dc1f65a64ae4c665.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен – РИА Новости. Заинтересованные государства - члены Шанхайской организации сотрудничества, подтверждая важность создания Банка развития ШОС, приняли решение о его учреждении, говорится в Тяньцзиньской декларации, принятой по итогам 25-го заседания Совета глав государств - членов ШОС. "Заинтересованные государства-члены, подтверждая важность создания Банка развития ШОС, приняли решение о его учреждении и активизации консультаций по комплексу вопросов функционирования этого финансового института", - говорится в тексте декларации. Отмечается также, что "государства-члены подчеркивают важную роль Межбанковского объединения (МБО), которое за 20 лет деятельности стало востребованным механизмом в финансовой сфере". "Они выступают за ускорение решения вопроса о подключении уполномоченного банка Исламской Республики Иран к работе МБО", - указано в документе. Саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа -1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия. Государства - партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
https://ria.ru/20250901/shos-2038782942.html
https://ria.ru/20250901/mirzieev--2038776709.html
тяньцзинь
индия
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038773251_216:0:2945:2047_1920x0_80_0_0_cf55c7a68fd0dbcebac16bd22cf7c97b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тяньцзинь, индия, иран, шос, банк "развитие", саммит шос в китае в 2025 году
В мире, Тяньцзинь, Индия, Иран, ШОС, Банк "Развитие", Саммит ШОС в Китае в 2025 году
Страны ШОС приняли решение о создании Банка развития

Заинтересованные страны ШОС приняли решение об учреждении Банка развития

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин на заседании Совета глав государств – членов ШОС в Тяньцзине
Председатель КНР Си Цзиньпин на заседании Совета глав государств – членов ШОС в Тяньцзине - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Председатель КНР Си Цзиньпин на заседании Совета глав государств – членов ШОС в Тяньцзине
Читать ria.ru в
Дзен
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен – РИА Новости. Заинтересованные государства - члены Шанхайской организации сотрудничества, подтверждая важность создания Банка развития ШОС, приняли решение о его учреждении, говорится в Тяньцзиньской декларации, принятой по итогам 25-го заседания Совета глав государств - членов ШОС.
"Заинтересованные государства-члены, подтверждая важность создания Банка развития ШОС, приняли решение о его учреждении и активизации консультаций по комплексу вопросов функционирования этого финансового института", - говорится в тексте декларации.
Саммит ШОС -2025. День второй - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
ШОС назвала избавление грядущих поколений от войны своей ответственностью
09:57
Отмечается также, что "государства-члены подчеркивают важную роль Межбанковского объединения (МБО), которое за 20 лет деятельности стало востребованным механизмом в финансовой сфере".
"Они выступают за ускорение решения вопроса о подключении уполномоченного банка Исламской Республики Иран к работе МБО", - указано в документе.
Саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа -1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия. Государства - партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Президент Узбекистана предложил создать энергетический консорциум ШОС
09:35
 
В миреТяньцзиньИндияИранШОСБанк "Развитие"Саммит ШОС в Китае в 2025 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала