07:37 31.08.2025 (обновлено: 08:41 31.08.2025)
Робот Сяо Хэ ждет укрепления сотрудничества стран ШОС
в мире
тяньцзинь
индия
иран
шос
саммит шос в китае в 2025 году
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 31 авг – РИА Новости. Саммит ШОС в Тяньцзине поспособствует укреплению международного сотрудничества между странами-участницами объединения, рассказала РИА Новости человекоподобный робот Сяо Хэ, работающая на стойке информации в пресс-центре саммита Шанхайской организации сотрудничества. Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа -1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций. "Ожидания от саммита ШОС 2025 года включают укрепление международного сотрудничества между странами-участницами, обсуждение актуальных региональных и глобальных вопросов, а также принятие решений, направленных на развитие экономических, политических и культурных связей, важными темами могут стать безопасность, борьба с терроризмом, цифровая экономика и устойчивое развитие", - считает Сяо Хэ. Она отметила, что "саммите также предоставит возможность для диалога и поиска совместных решений в интересах стабильности и процветания региона". Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
тяньцзинь
индия
иран
В пресс-центре саммита ШОС работает человекоподобный робот Сяо Хэ (от слова «хэцзо» - сотрудничество), владеющая русским, китайским и английским языками. Она рассказывает журналистам о работе пресс-центра, сообщает о мероприятиях в рамках саммита, предоставляет справочную информацию и может просто поговорить на разные темы.
в мире, тяньцзинь, индия, иран, шос, саммит шос в китае в 2025 году
В мире, Тяньцзинь, Индия, Иран, ШОС, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
Робот Сяо Хэ ждет укрепления сотрудничества стран ШОС

Робот Сяо Хэ считает, что саммит ШОС укрепит международное сотрудничество

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 31 авг – РИА Новости. Саммит ШОС в Тяньцзине поспособствует укреплению международного сотрудничества между странами-участницами объединения, рассказала РИА Новости человекоподобный робот Сяо Хэ, работающая на стойке информации в пресс-центре саммита Шанхайской организации сотрудничества.
Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа -1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
"Ожидания от саммита ШОС 2025 года включают укрепление международного сотрудничества между странами-участницами, обсуждение актуальных региональных и глобальных вопросов, а также принятие решений, направленных на развитие экономических, политических и культурных связей, важными темами могут стать безопасность, борьба с терроризмом, цифровая экономика и устойчивое развитие", - считает Сяо Хэ.
Она отметила, что "саммите также предоставит возможность для диалога и поиска совместных решений в интересах стабильности и процветания региона".
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
В миреТяньцзиньИндияИранШОССаммит ШОС в Китае в 2025 году
 
 
