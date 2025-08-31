ШОС вовлекает все больше участников, заявил эксперт
Сунь Чжуанчжи: ШОС воплощает будущую траекторию экономического роста
© Sputnik / Болат Шайхинов | Перейти в медиабанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС
© Sputnik / Болат Шайхинов
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 31 авг - РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) стала платформой, которая вовлекает все больше участников и субъектов рынка, воплощая будущую траекторию экономического роста, считает директор Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Сунь Чжуанчжи.
Путин назвал секрет привлекательности ШОС
Вчера, 02:37
"Организации удалось создать платформу, которая вовлекает больше участников и субъектов рынка, способствует их взаимодействию и использует сильные стороны государств-членов", - отметил эксперт, слова которого приводит китайская газета China Daily.
По словам Сунь Чжуанчжи, направления сотрудничества в Шанхайской организации сотрудничества охватывают ряд перспективных направлений, включая цифровизацию, "зеленую" экономику и сферы, связанные с искусственным интеллектом.
"ШОС олицетворяет будущую траекторию экономического роста и технологических инноваций", - добавил директор Института России, Восточной Европы и Центральной Азии.
В августе в интервью РИА Новости посол Китайской Народной Республики в РФ Чжан Ханьхуэй заявил, что в ходе саммита в Тяньцзине стороны, в частности, проведут углубленные обсуждения в области научно-технических инноваций. По словам посла, на саммите также будет обсуждаться укрепление сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, энергетики, взаимосвязанности, цифровой экономики и "зеленых" технологий.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры по диалогу - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
Лукашенко призвал ШОС создать свою валюту
29 августа, 17:29