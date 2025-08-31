https://ria.ru/20250831/shos-2038610659.html

ШОС вовлекает все больше участников, заявил эксперт

2025-08-31T05:24:00+03:00

2025-08-31T08:13:00+03:00

в мире

восточная европа

центральная азия

россия

чжан ханьхуэй

шос

саммит шос в китае в 2025 году

ПЕКИН, 31 авг - РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) стала платформой, которая вовлекает все больше участников и субъектов рынка, воплощая будущую траекторию экономического роста, считает директор Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Сунь Чжуанчжи. Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября. В нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций. "Организации удалось создать платформу, которая вовлекает больше участников и субъектов рынка, способствует их взаимодействию и использует сильные стороны государств-членов", - отметил эксперт, слова которого приводит китайская газета China Daily. По словам Сунь Чжуанчжи, направления сотрудничества в Шанхайской организации сотрудничества охватывают ряд перспективных направлений, включая цифровизацию, "зеленую" экономику и сферы, связанные с искусственным интеллектом. "ШОС олицетворяет будущую траекторию экономического роста и технологических инноваций", - добавил директор Института России, Восточной Европы и Центральной Азии. В августе в интервью РИА Новости посол Китайской Народной Республики в РФ Чжан Ханьхуэй заявил, что в ходе саммита в Тяньцзине стороны, в частности, проведут углубленные обсуждения в области научно-технических инноваций. По словам посла, на саммите также будет обсуждаться укрепление сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, энергетики, взаимосвязанности, цифровой экономики и "зеленых" технологий. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры по диалогу - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

восточная европа

центральная азия

россия

2025

Новости

