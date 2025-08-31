Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил, что Россия и Армения находятся в постоянном контакте - РИА Новости, 31.08.2025
17:00 31.08.2025
https://ria.ru/20250831/rossiya-2038678889.html
Путин заявил, что Россия и Армения находятся в постоянном контакте
Путин заявил, что Россия и Армения находятся в постоянном контакте - РИА Новости, 31.08.2025
Путин заявил, что Россия и Армения находятся в постоянном контакте
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай) 31 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил, что члены правительств России и Армении находятся в постоянном контакте. Путин в воскресенье "на полях" саммита ШОС в Китае провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. "Коллеги наши в постоянном контакте. Мне докладывают члены правительства, они и в Армении часто бывают. Ваши члены правительства приезжают в Россию. Сейчас обо всем поговорим", - сказал Путин на встрече. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия. Государства - партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
Путин заявил, что Россия и Армения находятся в постоянном контакте

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай) 31 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил, что члены правительств России и Армении находятся в постоянном контакте.
Путин в воскресенье "на полях" саммита ШОС в Китае провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
"Коллеги наши в постоянном контакте. Мне докладывают члены правительства, они и в Армении часто бывают. Ваши члены правительства приезжают в Россию. Сейчас обо всем поговорим", - сказал Путин на встрече.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия. Государства - партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
Путин и Си Цзиньпин обсудили последние российско-американские контакты
Путин и Си Цзиньпин обсудили последние российско-американские контакты
