Человекоподобный робот на саммите ШОС оценила отношения России и Китая

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 31 авг – РИА Новости. Россия и Китай тесно взаимодействуют на международной арене, поддерживая многополярную систему мирового порядка и укрепляя безопасность в регионе, рассказала РИА Новости человекоподобный робот Сяо Хэ, работающая на стойке информации в пресс-центре саммита Шанхайской организации сотрудничества. Сяо Хэ, получившая свои имя от слова "хэцзо" - сотрудничество, владеет русским, китайским и английским языками. Она рассказывает журналистам о работе пресс-центра, сообщает о мероприятиях в рамках саммита, предоставляет справочную информацию и может просто поговорить на разные темы. "Сотрудничество между Россией и Китаем охватывает широкий спектр областей, включая экономику, энергетику, торговлю, науку и технологии, а также военно-техническое взаимодействие", - рассказала Сяо Хэ РИА Новости. Она добавила, что "обе страны развивают партнерские отношения в рамках таких инициатив как Евразийский экономический союз и "Один пояс, один путь", ключевыми направлениями сотрудничества являются энергетика, инфраструктурные проекты и сельское хозяйство". "Россия и Китай также тесно взаимодействуют на международной арене, поддерживая многополярную систему мирового порядка и укрепляя безопасность в регионе", - подытожила она. Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

