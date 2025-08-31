https://ria.ru/20250831/rossija-2038617066.html
Человекоподобный робот на саммите ШОС оценила отношения России и Китая
Человекоподобный робот на саммите ШОС оценила отношения России и Китая - РИА Новости, 31.08.2025
Человекоподобный робот на саммите ШОС оценила отношения России и Китая
Россия и Китай тесно взаимодействуют на международной арене, поддерживая многополярную систему мирового порядка и укрепляя безопасность в регионе, рассказала... РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T07:43:00+03:00
2025-08-31T07:43:00+03:00
2025-08-31T08:40:00+03:00
в мире
китай
тяньцзинь
индия
евразийский экономический союз
шос
россия
саммит шос в китае в 2025 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1f/2038619582_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f569a56173d93b1f3dc5bd9024178c68.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 31 авг – РИА Новости. Россия и Китай тесно взаимодействуют на международной арене, поддерживая многополярную систему мирового порядка и укрепляя безопасность в регионе, рассказала РИА Новости человекоподобный робот Сяо Хэ, работающая на стойке информации в пресс-центре саммита Шанхайской организации сотрудничества. Сяо Хэ, получившая свои имя от слова "хэцзо" - сотрудничество, владеет русским, китайским и английским языками. Она рассказывает журналистам о работе пресс-центра, сообщает о мероприятиях в рамках саммита, предоставляет справочную информацию и может просто поговорить на разные темы. "Сотрудничество между Россией и Китаем охватывает широкий спектр областей, включая экономику, энергетику, торговлю, науку и технологии, а также военно-техническое взаимодействие", - рассказала Сяо Хэ РИА Новости. Она добавила, что "обе страны развивают партнерские отношения в рамках таких инициатив как Евразийский экономический союз и "Один пояс, один путь", ключевыми направлениями сотрудничества являются энергетика, инфраструктурные проекты и сельское хозяйство". "Россия и Китай также тесно взаимодействуют на международной арене, поддерживая многополярную систему мирового порядка и укрепляя безопасность в регионе", - подытожила она. Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
https://ria.ru/20250831/putin-2038609627.html
https://ria.ru/20250830/putin-2038435113.html
китай
тяньцзинь
индия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1f/2038619582_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5884324803537c7cb3a2e7753b6408a8.jpg
Человекоподобный робот Сяо Хэ в пресс-центре саммита ШОС
В пресс-центре саммита ШОС работает человекоподобный робот Сяо Хэ (от слова «хэцзо» - сотрудничество), владеющая русским, китайским и английским языками. Она рассказывает журналистам о работе пресс-центра, сообщает о мероприятиях в рамках саммита, предоставляет справочную информацию и может просто поговорить на разные темы.
2025-08-31T07:43
true
PT0M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, тяньцзинь, индия, евразийский экономический союз, шос, россия, саммит шос в китае в 2025 году
В мире, Китай, Тяньцзинь, Индия, Евразийский экономический союз, ШОС, Россия, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
Человекоподобный робот на саммите ШОС оценила отношения России и Китая
Робот Сяо Хэ уверена, что Россия и Китай укрепляют безопасность в регионе