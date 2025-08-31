Путин отправляется в Китай с четырехдневным визитом
Путин с 31 августа по 3 сентября отправляется в Китай с четырехдневным визитом
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отправляется в Китай с четырехдневным визитом.
Глава государства примет участие в саммите ШОС, в трехсторонней встрече с лидерами Монголии и КНР, проведет переговоры с Си Цзиньпином, а также несколько двусторонних бесед с лидерами других стран. Кроме этого, президент будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
В Кремле назвали готовящийся визит беспрецедентным.
Саммит ШОС
Событие пройдет в городе Тяньцзинь. Первым мероприятием в его рамках станет торжественный прием от имени председателя КНР. В нем примут участие как руководители делегаций государств — членов ШОС, так и руководители из приглашенных стран.
В понедельник, 1 сентября, российский лидер примет участие и выступит на саммите Шанхайской организации сотрудничества. На встрече рассмотрят состояние и перспективы расширения сотрудничества по всем направлениям деятельности ШОС, а также актуальные международные и региональные вопросы.
В этот же день там же пройдет заседание в формате "ШОС плюс". К лидерам стран — членов ШОС присоединятся руководители стран-наблюдателей, партнеров по диалогу Объединения, приглашенных китайским председательством государств и международных организаций.
В интервью информагентству Синьхуа Путин говорил:
- сотрудничество России и Китая на площадках ООН, ШОС, БРИКС — значимый фактор глобальной политики.
- по итогам предстоящей встречи в верхах ШОС может получить дополнительную мощную динамику, нарастить потенциал реагирования на современные вызовы и угрозы, а также укрепить солидарность на общем евразийском пространстве.
В августе посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил в интервью РИА Новости, что саммит в Тяньцзине станет наиболее масштабным со времени основания Шанхайской организации сотрудничества.
ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. В прошлом году к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия; страны-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
Международные контакты
На полях саммита ШОС у российского лидера запланировано более десяти двусторонних встреч, в том числе переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Ирана Масудом Пезешкианом, а также премьерами Камбоджи и Непала Хун Манет и Шарма Оли.
Кроме того, Путин проведет беседы с лидером Конго Дени Сассу-Нгессо, с президентом Вьетнама Лыонгом Кыонгом, премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом, президентом Сербии Александром Вучичем и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
Прорабатывается и возможность двусторонней встречи президента с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Помощник президента Юрий Ушаков не исключил, что Путин может пообщаться с главами других государств, которые будут принимать участие в торжественных мероприятиях в Китае по случаю 80-летия победы над японскими захватчиками.
Второго сентября в Пекине состоится трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и Монголии, на которой Путин, Си Цзиньпин и Ухнаагийн Хурэлсух обменяются мнениями по ключевым направлениям работы в различных областях.
В тот же день запланированы переговоры на высшем уровне.
Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудят дальнейшее укрепление и развитие всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между двумя странами, а также практическую кооперацию. В повестке:
- глобальные и региональные сюжеты;
- сотрудничество на многосторонних площадках;
- ситуацию вокруг Украины;
- проблемы, связанные с Ближним Востоком;
- вопросы, касающиеся отношений с США, включая российско-американский саммит на Аляске.
Сам Путин отмечал, что будет рад обсудить с китайским лидером все аспекты двусторонней повестки, включая взаимодействие в сфере политики и безопасности.
Парад в Пекине
Он пройдет 3 сентября на площади Тяньаньмэнь в Пекине и будет посвящен 80-летию победы во Второй мировой войне. Ранее сообщалось, что в торжественных мероприятиях примут участие 26 иностранных лидеров.
Путин будет присутствовать в качестве главного гостя. Президент России также проведет несколько двусторонних бесед с главами иностранных государств.
Как пояснил Ушаков журналистам, на параде российский лидер будет сидеть справа от Си Цзиньпина, а место слева займет председатель Государственных дел КНДР Ким Чен Ын.