https://ria.ru/20250831/putin-2038594809.html

Путин отправляется в Китай с четырехдневным визитом

Путин отправляется в Китай с четырехдневным визитом - РИА Новости, 31.08.2025

Путин отправляется в Китай с четырехдневным визитом

Президент России Владимир Путин отправляется в Китай с четырехдневным визитом. РИА Новости, 31.08.2025

2025-08-31T00:14:00+03:00

2025-08-31T00:14:00+03:00

2025-08-31T08:14:00+03:00

китай

россия

пекин

владимир путин

си цзиньпин

юрий ушаков

шос

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032684136_0:47:3078:1778_1920x0_80_0_0_15dc4d78ed10670957175cd153a4a2fc.jpg

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отправляется в Китай с четырехдневным визитом.Глава государства примет участие в саммите ШОС, в трехсторонней встрече с лидерами Монголии и КНР, проведет переговоры с Си Цзиньпином, а также несколько двусторонних бесед с лидерами других стран. Кроме этого, президент будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.В Кремле назвали готовящийся визит беспрецедентным.Саммит ШОССобытие пройдет в городе Тяньцзинь. Первым мероприятием в его рамках станет торжественный прием от имени председателя КНР. В нем примут участие как руководители делегаций государств — членов ШОС, так и руководители из приглашенных стран.В понедельник, 1 сентября, российский лидер примет участие и выступит на саммите Шанхайской организации сотрудничества. На встрече рассмотрят состояние и перспективы расширения сотрудничества по всем направлениям деятельности ШОС, а также актуальные международные и региональные вопросы.В этот же день там же пройдет заседание в формате "ШОС плюс". К лидерам стран — членов ШОС присоединятся руководители стран-наблюдателей, партнеров по диалогу Объединения, приглашенных китайским председательством государств и международных организаций.В интервью информагентству Синьхуа Путин говорил:В августе посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил в интервью РИА Новости, что саммит в Тяньцзине станет наиболее масштабным со времени основания Шанхайской организации сотрудничества.Международные контактыНа полях саммита ШОС у российского лидера запланировано более десяти двусторонних встреч, в том числе переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Ирана Масудом Пезешкианом, а также премьерами Камбоджи и Непала Хун Манет и Шарма Оли.Кроме того, Путин проведет беседы с лидером Конго Дени Сассу-Нгессо, с президентом Вьетнама Лыонгом Кыонгом, премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом, президентом Сербии Александром Вучичем и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.Прорабатывается и возможность двусторонней встречи президента с лидером КНДР Ким Чен Ыном.Помощник президента Юрий Ушаков не исключил, что Путин может пообщаться с главами других государств, которые будут принимать участие в торжественных мероприятиях в Китае по случаю 80-летия победы над японскими захватчиками.Второго сентября в Пекине состоится трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и Монголии, на которой Путин, Си Цзиньпин и Ухнаагийн Хурэлсух обменяются мнениями по ключевым направлениям работы в различных областях.В тот же день запланированы переговоры на высшем уровне.Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудят дальнейшее укрепление и развитие всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между двумя странами, а также практическую кооперацию. В повестке:Сам Путин отмечал, что будет рад обсудить с китайским лидером все аспекты двусторонней повестки, включая взаимодействие в сфере политики и безопасности.Парад в ПекинеОн пройдет 3 сентября на площади Тяньаньмэнь в Пекине и будет посвящен 80-летию победы во Второй мировой войне. Ранее сообщалось, что в торжественных мероприятиях примут участие 26 иностранных лидеров.Путин будет присутствовать в качестве главного гостя. Президент России также проведет несколько двусторонних бесед с главами иностранных государств.Как пояснил Ушаков журналистам, на параде российский лидер будет сидеть справа от Си Цзиньпина, а место слева займет председатель Государственных дел КНДР Ким Чен Ын.

https://ria.ru/20250830/rossija-2038441955.html

https://ria.ru/20250829/ushakov-2038367945.html

https://ria.ru/20250829/putin-2038373617.html

https://ria.ru/20250830/putin-2038434277.html

https://ria.ru/20250830/kitay-2038416793.html

https://ria.ru/20250830/intervyu-2038498849.html

китай

россия

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, россия, пекин, владимир путин, си цзиньпин, юрий ушаков, шос, оон, брикс, в мире, саммит шос в китае в 2025 году