Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал, как проходила беседа Путина и Пашиняна - РИА Новости, 31.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:41 31.08.2025 (обновлено: 17:56 31.08.2025)
https://ria.ru/20250831/peskov-2038685776.html
Песков рассказал, как проходила беседа Путина и Пашиняна
Песков рассказал, как проходила беседа Путина и Пашиняна - РИА Новости, 31.08.2025
Песков рассказал, как проходила беседа Путина и Пашиняна
Беседа президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна проходила в формате с глазу на глаз, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T17:41:00+03:00
2025-08-31T17:56:00+03:00
в мире
россия
армения
тяньцзинь
владимир путин
дмитрий песков
никол пашинян
саммит шос в китае в 2025 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1f/2038686159_0:192:3218:2003_1920x0_80_0_0_406ecbbaf894cd04f047ed90c86ecfe7.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 31 авг - РИА Новости. Беседа президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна проходила в формате с глазу на глаз, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Они беседовали с глазу на глаз", - сказал Песков журналистам, говоря о встрече Путина и Пашиняна на полях саммита ШОС. Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) проходит в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, в том числе президент России, а также представители международных организаций. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия. Государства - партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
https://ria.ru/20250831/peskov-2038683780.html
россия
армения
тяньцзинь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1f/2038686159_286:0:3017:2048_1920x0_80_0_0_ab9a6802e2cfec9316d3d8aafc8e04bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, армения, тяньцзинь, владимир путин, дмитрий песков, никол пашинян, саммит шос в китае в 2025 году
В мире, Россия, Армения, Тяньцзинь, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Никол Пашинян, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
Песков рассказал, как проходила беседа Путина и Пашиняна

Песков: Путин общался с Пашиняном с глазу на глаз

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества
Читать ria.ru в
Дзен
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 31 авг - РИА Новости. Беседа президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна проходила в формате с глазу на глаз, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Они беседовали с глазу на глаз", - сказал Песков журналистам, говоря о встрече Путина и Пашиняна на полях саммита ШОС.
Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) проходит в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, в том числе президент России, а также представители международных организаций.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия. Государства - партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Песков рассказал о будущих встречах Путина на саммите ШОС
Вчера, 17:26
 
В миреРоссияАрменияТяньцзиньВладимир ПутинДмитрий ПесковНикол ПашинянСаммит ШОС в Китае в 2025 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала