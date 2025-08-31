https://ria.ru/20250831/peskov-2038685776.html
Песков рассказал, как проходила беседа Путина и Пашиняна
Песков рассказал, как проходила беседа Путина и Пашиняна - РИА Новости, 31.08.2025
Песков рассказал, как проходила беседа Путина и Пашиняна
Беседа президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна проходила в формате с глазу на глаз, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T17:41:00+03:00
2025-08-31T17:41:00+03:00
2025-08-31T17:56:00+03:00
в мире
россия
армения
тяньцзинь
владимир путин
дмитрий песков
никол пашинян
саммит шос в китае в 2025 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1f/2038686159_0:192:3218:2003_1920x0_80_0_0_406ecbbaf894cd04f047ed90c86ecfe7.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 31 авг - РИА Новости. Беседа президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна проходила в формате с глазу на глаз, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Они беседовали с глазу на глаз", - сказал Песков журналистам, говоря о встрече Путина и Пашиняна на полях саммита ШОС. Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) проходит в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, в том числе президент России, а также представители международных организаций. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия. Государства - партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
https://ria.ru/20250831/peskov-2038683780.html
россия
армения
тяньцзинь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1f/2038686159_286:0:3017:2048_1920x0_80_0_0_ab9a6802e2cfec9316d3d8aafc8e04bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, армения, тяньцзинь, владимир путин, дмитрий песков, никол пашинян, саммит шос в китае в 2025 году
В мире, Россия, Армения, Тяньцзинь, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Никол Пашинян, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
Песков рассказал, как проходила беседа Путина и Пашиняна
Песков: Путин общался с Пашиняном с глазу на глаз