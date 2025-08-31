https://ria.ru/20250831/peskov-2038683930.html

Песков сообщил о возможной встрече Путина и Алиева

Песков сообщил о возможной встрече Путина и Алиева - РИА Новости, 31.08.2025

Песков сообщил о возможной встрече Путина и Алиева

Беседа президента России Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае возможна, у РИА Новости, 31.08.2025

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 31 авг - РИА Новости. Беседа президента России Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае возможна, у них будет возможность пересечься, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, пока не было. Мы надеемся, что все-таки они будут иметь возможность завтра на полях заседания ШОС пересечься. По крайней мере, такая возможность у них будет", - сказал Песков журналистам, говоря о возможности встречи Путина и Алиева в Китае.Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) проходит в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, в том числе президент России, а также представители международных организаций.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия. Государства - партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

