Лукашенко назвал экономическую составляющую ШОС ключевой

2025-08-31T07:53:00+03:00

2025-08-31T07:53:00+03:00

2025-08-31T08:13:00+03:00

экономика

белоруссия

китай

тяньцзинь

александр лукашенко

шос

саммит шос в китае в 2025 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/02/1881773736_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9a462d8e57bb98c66b8da1ee0ddc7655.jpg

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Экономическая составляющая Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должна стать ключевой, для этого необходимо создать эффективные механизмы взаиморасчетов в национальных валютах, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Я бы даже сказал, она (экономическая составляющая - ред.) должна играть ключевую роль. Для этого нам надо создать эффективные механизмы взаиморасчетов в национальных валютах, развивать инвестиционную инфраструктуру, логистику", - заявил Лукашенко в интервью агентству Синьхуа накануне поездки в Китай для участия в саммите ШОС. Крупнейший за всю историю объединения саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября. В нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

белоруссия

китай

тяньцзинь

2025

экономика, белоруссия, китай, тяньцзинь, александр лукашенко, шос, саммит шос в китае в 2025 году