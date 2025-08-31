Лукашенко назвал экономическую составляющую ШОС ключевой
Лукашенко призвал создавать механизмы взаиморасчетов в нацвалютах в рамках ШОС
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко . Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Экономическая составляющая Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должна стать ключевой, для этого необходимо создать эффективные механизмы взаиморасчетов в национальных валютах, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Я бы даже сказал, она (экономическая составляющая - ред.) должна играть ключевую роль. Для этого нам надо создать эффективные механизмы взаиморасчетов в национальных валютах, развивать инвестиционную инфраструктуру, логистику", - заявил Лукашенко в интервью агентству Синьхуа накануне поездки в Китай для участия в саммите ШОС.
Крупнейший за всю историю объединения саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября. В нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.