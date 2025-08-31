Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко назвал экономическую составляющую ШОС ключевой - РИА Новости, 31.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:53 31.08.2025 (обновлено: 08:13 31.08.2025)
https://ria.ru/20250831/lukashenko-2038617822.html
Лукашенко назвал экономическую составляющую ШОС ключевой
Лукашенко назвал экономическую составляющую ШОС ключевой - РИА Новости, 31.08.2025
Лукашенко назвал экономическую составляющую ШОС ключевой
Экономическая составляющая Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должна стать ключевой, для этого необходимо создать эффективные механизмы взаиморасчетов... РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T07:53:00+03:00
2025-08-31T08:13:00+03:00
экономика
белоруссия
китай
тяньцзинь
александр лукашенко
шос
саммит шос в китае в 2025 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/02/1881773736_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9a462d8e57bb98c66b8da1ee0ddc7655.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Экономическая составляющая Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должна стать ключевой, для этого необходимо создать эффективные механизмы взаиморасчетов в национальных валютах, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Я бы даже сказал, она (экономическая составляющая - ред.) должна играть ключевую роль. Для этого нам надо создать эффективные механизмы взаиморасчетов в национальных валютах, развивать инвестиционную инфраструктуру, логистику", - заявил Лукашенко в интервью агентству Синьхуа накануне поездки в Китай для участия в саммите ШОС. Крупнейший за всю историю объединения саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября. В нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
https://ria.ru/20250829/lukashenko-2038382551.html
https://ria.ru/20250831/shos-2038610659.html
белоруссия
китай
тяньцзинь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/02/1881773736_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bab6c0b936cd0e067968a596fba7418f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, белоруссия, китай, тяньцзинь, александр лукашенко, шос, саммит шос в китае в 2025 году
Экономика, Белоруссия, Китай, Тяньцзинь, Александр Лукашенко, ШОС, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
Лукашенко назвал экономическую составляющую ШОС ключевой

Лукашенко призвал создавать механизмы взаиморасчетов в нацвалютах в рамках ШОС

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Экономическая составляющая Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должна стать ключевой, для этого необходимо создать эффективные механизмы взаиморасчетов в национальных валютах, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Я бы даже сказал, она (экономическая составляющая - ред.) должна играть ключевую роль. Для этого нам надо создать эффективные механизмы взаиморасчетов в национальных валютах, развивать инвестиционную инфраструктуру, логистику", - заявил Лукашенко в интервью агентству Синьхуа накануне поездки в Китай для участия в саммите ШОС.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Белоруссия должна развиваться спокойно, заявил Лукашенко
29 августа, 17:45
Крупнейший за всю историю объединения саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября. В нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
ШОС вовлекает все больше участников, заявил эксперт
05:24
 
ЭкономикаБелоруссияКитайТяньцзиньАлександр ЛукашенкоШОССаммит ШОС в Китае в 2025 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала