Отель Ritz Carlton стал резиденцией Путина на дни саммита ШОС

ТЯНЬЦЗИНЬ, 31 авг - РИА Новости. Пятизвездочный отель Ritz Carlton в Тяньцзине на дни саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) стал резиденцией российского президента Владимира Путина, передает корреспондент РИА Новости. Отель расположен в центре города, рядом с железнодорожным вокзалом. Согласно открытым данным, в отеле 277 номеров, включая 53 люкса. Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, в том числе президент России, а также представители международных организаций. Саммит освещают более 3 тысяч журналистов из Китая и других стран. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия. Государства - партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
ТЯНЬЦЗИНЬ, 31 авг - РИА Новости. Пятизвездочный отель Ritz Carlton в Тяньцзине на дни саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) стал резиденцией российского президента Владимира Путина, передает корреспондент РИА Новости.
Отель расположен в центре города, рядом с железнодорожным вокзалом. Согласно открытым данным, в отеле 277 номеров, включая 53 люкса.
Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, в том числе президент России, а также представители международных организаций. Саммит освещают более 3 тысяч журналистов из Китая и других стран.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия. Государства - партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
