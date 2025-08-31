Бразилия хочет созвать внеочередной саммит БРИКС
Флаги стран — участников БРИКС. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 31 авг — РИА Новости. Бразилия хочет созвать внеочередной саммит БРИКС для обсуждения рисков для многополярности со стороны США, сообщила газета Valor Econômico.
По данным газеты, переговоры о встрече глав государств межгосударственного объединения ведет специальный советник президента Бразилии Селсу Аморим. На следующей неделе он посетит Китай и примет участие в мероприятиях в честь 80-й годовщины окончания Второй мировой войны. Ожидается, что в ходе поездки Аморим проведет двусторонние встречи по вопросу многополярности, уточняет издание.
С 31 августа по 1 сентября в китайском Тяньцзине пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а 3 сентября Китайская Народная Республика проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами — партнерами БРИКС. Шестого января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, сообщило о вступлении Индонезии в БРИКС в качестве полноправного участника.