Бразилия хочет созвать внеочередной саммит БРИКС - РИА Новости, 31.08.2025
00:44 31.08.2025 (обновлено: 09:18 31.08.2025)
Бразилия хочет созвать внеочередной саммит БРИКС
в мире
бразилия
сша
китай
юрий ушаков
брикс
шос
БУЭНОС-АЙРЕС, 31 авг — РИА Новости. Бразилия хочет созвать внеочередной саммит БРИКС для обсуждения рисков для многополярности со стороны США, сообщила газета Valor Econômico. "Бразилия стремится к созыву внеочередного саммита БРИКС &lt;...&gt; в связи с "нападками" (США. — Прим. ред.) на многополярность", — отмечает издание. По данным газеты, переговоры о встрече глав государств межгосударственного объединения ведет специальный советник президента Бразилии Селсу Аморим. На следующей неделе он посетит Китай и примет участие в мероприятиях в честь 80-й годовщины окончания Второй мировой войны. Ожидается, что в ходе поездки Аморим проведет двусторонние встречи по вопросу многополярности, уточняет издание. С 31 августа по 1 сентября в китайском Тяньцзине пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а 3 сентября Китайская Народная Республика проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами — партнерами БРИКС. Шестого января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, сообщило о вступлении Индонезии в БРИКС в качестве полноправного участника.
бразилия
сша
китай
в мире, бразилия, сша, китай, юрий ушаков, брикс, шос
В мире, Бразилия, США, Китай, Юрий Ушаков, БРИКС, ШОС
© РИА НовостиФлаги стран — участников БРИКС
Флаги стран — участников БРИКС - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© РИА Новости
Флаги стран — участников БРИКС. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 31 авг — РИА Новости. Бразилия хочет созвать внеочередной саммит БРИКС для обсуждения рисков для многополярности со стороны США, сообщила газета Valor Econômico.
"Бразилия стремится к созыву внеочередного саммита БРИКС <...> в связи с "нападками" (США. — Прим. ред.) на многополярность", — отмечает издание.
По данным газеты, переговоры о встрече глав государств межгосударственного объединения ведет специальный советник президента Бразилии Селсу Аморим. На следующей неделе он посетит Китай и примет участие в мероприятиях в честь 80-й годовщины окончания Второй мировой войны. Ожидается, что в ходе поездки Аморим проведет двусторонние встречи по вопросу многополярности, уточняет издание.
С 31 августа по 1 сентября в китайском Тяньцзине пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а 3 сентября Китайская Народная Республика проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами — партнерами БРИКС. Шестого января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, сообщило о вступлении Индонезии в БРИКС в качестве полноправного участника.
В миреБразилияСШАКитайЮрий УшаковБРИКСШОС
 
 
