https://ria.ru/20250829/vizit-2038253868.html

Пашинян в субботу отправится в Китай на саммит ШОС

Пашинян в субботу отправится в Китай на саммит ШОС - РИА Новости, 29.08.2025

Пашинян в субботу отправится в Китай на саммит ШОС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправится в субботу с пятидневным визитом в Китай, где примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества,... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T10:14:00+03:00

2025-08-29T10:14:00+03:00

2025-08-29T10:14:00+03:00

в мире

китай

армения

шос

индия

никол пашинян

си цзиньпин

хань чжэн

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035490213_0:119:3000:1807_1920x0_80_0_0_4a7c00e7ceb23c034a72554e4446c67d.jpg

ЕРЕВАН, 29 авг – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправится в субботу с пятидневным визитом в Китай, где примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, сообщает пресс-служба армянского кабмина. "Пашинян с супругой Анной Акопян с 30 августа по 3 сентября будет находиться с рабочим визитом в КНР. В рамках визита премьер-министр примет участие во встрече формата ШОС+ саммита Шанхайской организации сотрудничества и в мероприятиях, которые пройдут в его рамках", - говорится в сообщении. Отмечается, что в рамках визита запланирован ряд встреч на высоком уровне, в том числе с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, заместителем председателя Хань Чжэном и зарубежными партнерами. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Саммит Шанхайской организации сотрудничества в 2025 году пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября.

https://ria.ru/20250829/sammit-2038240421.html

https://ria.ru/20250825/sammit-2037350727.html

китай

армения

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, армения, шос, индия, никол пашинян, си цзиньпин, хань чжэн