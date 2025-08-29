https://ria.ru/20250829/vizit-2038253868.html
Пашинян в субботу отправится в Китай на саммит ШОС
Пашинян в субботу отправится в Китай на саммит ШОС - РИА Новости, 29.08.2025
Пашинян в субботу отправится в Китай на саммит ШОС
Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправится в субботу с пятидневным визитом в Китай, где примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества,... РИА Новости, 29.08.2025
в мире
китай
армения
шос
индия
никол пашинян
си цзиньпин
хань чжэн
ЕРЕВАН, 29 авг – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправится в субботу с пятидневным визитом в Китай, где примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, сообщает пресс-служба армянского кабмина. "Пашинян с супругой Анной Акопян с 30 августа по 3 сентября будет находиться с рабочим визитом в КНР. В рамках визита премьер-министр примет участие во встрече формата ШОС+ саммита Шанхайской организации сотрудничества и в мероприятиях, которые пройдут в его рамках", - говорится в сообщении. Отмечается, что в рамках визита запланирован ряд встреч на высоком уровне, в том числе с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, заместителем председателя Хань Чжэном и зарубежными партнерами. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Саммит Шанхайской организации сотрудничества в 2025 году пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября.
Пашинян в субботу отправится в Китай на саммит ШОС
Пашинян отправится Китай с пятидневным визитом для участия в саммите ШОС