29.08.2025
10:14 29.08.2025
https://ria.ru/20250829/vizit-2038253868.html
Пашинян в субботу отправится в Китай на саммит ШОС
Пашинян в субботу отправится в Китай на саммит ШОС - РИА Новости, 29.08.2025
Пашинян в субботу отправится в Китай на саммит ШОС
Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправится в субботу с пятидневным визитом в Китай, где примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества,... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T10:14:00+03:00
2025-08-29T10:14:00+03:00
в мире
китай
армения
шос
индия
никол пашинян
си цзиньпин
хань чжэн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035490213_0:119:3000:1807_1920x0_80_0_0_4a7c00e7ceb23c034a72554e4446c67d.jpg
ЕРЕВАН, 29 авг – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправится в субботу с пятидневным визитом в Китай, где примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, сообщает пресс-служба армянского кабмина. "Пашинян с супругой Анной Акопян с 30 августа по 3 сентября будет находиться с рабочим визитом в КНР. В рамках визита премьер-министр примет участие во встрече формата ШОС+ саммита Шанхайской организации сотрудничества и в мероприятиях, которые пройдут в его рамках", - говорится в сообщении. Отмечается, что в рамках визита запланирован ряд встреч на высоком уровне, в том числе с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, заместителем председателя Хань Чжэном и зарубежными партнерами. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Саммит Шанхайской организации сотрудничества в 2025 году пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября.
китай
армения
индия
в мире, китай, армения, шос, индия, никол пашинян, си цзиньпин, хань чжэн
В мире, Китай, Армения, ШОС, Индия, Никол Пашинян, Си Цзиньпин, Хань Чжэн
Пашинян в субботу отправится в Китай на саммит ШОС

Пашинян отправится Китай с пятидневным визитом для участия в саммите ШОС

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 29 авг – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправится в субботу с пятидневным визитом в Китай, где примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, сообщает пресс-служба армянского кабмина.
"Пашинян с супругой Анной Акопян с 30 августа по 3 сентября будет находиться с рабочим визитом в КНР. В рамках визита премьер-министр примет участие во встрече формата ШОС+ саммита Шанхайской организации сотрудничества и в мероприятиях, которые пройдут в его рамках", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках визита запланирован ряд встреч на высоком уровне, в том числе с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, заместителем председателя Хань Чжэном и зарубежными партнерами.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Саммит Шанхайской организации сотрудничества в 2025 году пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября.
В миреКитайАрменияШОСИндияНикол ПашинянСи ЦзиньпинХань Чжэн
 
 
