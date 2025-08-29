https://ria.ru/20250829/shos-2038246884.html

Генсек ШОС рассказал о саммите в Тяньцзине - РИА Новости, 29.08.2025

По итогам саммита в Тяньцзине ШОС может объявить о приеме новых стран-наблюдателей и партнеров по диалогу, сообщил в интервью РИА Новости генсек организации... РИА Новости, 29.08.2025

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. По итогам саммита в Тяньцзине ШОС может объявить о приеме новых стран-наблюдателей и партнеров по диалогу, сообщил в интервью РИА Новости генсек организации Нурлан Ермекбаев.“Воздержусь от анонсирования стран, подавших заявки на получение статуса наблюдателя либо диалогового партнера. Отмечу, что данные заявки рассматриваются государствами-членами, и по итогам саммита станет известно о принятых решениях”, – сказал Ермекбаев.Он подчеркнул, что расширение – логичный процесс развития ШОС как трансрегионального объединения, но не является самоцелью.Саммит ШОС пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Беларусь, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.

