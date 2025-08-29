Рейтинг@Mail.ru
Все лидеры стран ШОС подтвердили участие в саммите в Тяньцзине
08:21 29.08.2025 (обновлено: 08:25 29.08.2025)
Все лидеры стран ШОС подтвердили участие в саммите в Тяньцзине
Все лидеры стран ШОС подтвердили участие в саммите в Тяньцзине
шос
в мире
белоруссия
нурлан ермекбаев
индия
иран
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Все главы государств, входящих в ШОС, подтвердили свое участие в саммите, который пройдет в Тяньцзине в ближайшие дни, сообщил в интервью РИА Новости генсек ШОС Нурлан Ермекбаев.“По состоянию на сегодняшний день, все лидеры государств-членов ШОС подтвердили личное участие в саммите в Тяньцзине”, – сказал Ермекбаев.Он отметил, что организация поддерживает тесные контакты с китайской стороной и другими странами-членами по вопросам подготовки форума.Саммит ШОС пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Беларусь, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
шос, в мире, белоруссия, нурлан ермекбаев, индия, иран
ШОС, В мире, Белоруссия, Нурлан Ермекбаев, Индия, Иран
© Sputnik / Болат Шайхинов | Перейти в медиабанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества
Флаг Шанхайской организации сотрудничества. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Все главы государств, входящих в ШОС, подтвердили свое участие в саммите, который пройдет в Тяньцзине в ближайшие дни, сообщил в интервью РИА Новости генсек ШОС Нурлан Ермекбаев.
“По состоянию на сегодняшний день, все лидеры государств-членов ШОС подтвердили личное участие в саммите в Тяньцзине”, – сказал Ермекбаев.
Саммит в Тяньцзине станет самым масштабным в истории ШОС, заявил посол КНР
25 августа, 03:33
25 августа, 03:33
Он отметил, что организация поддерживает тесные контакты с китайской стороной и другими странами-членами по вопросам подготовки форума.
Саммит ШОС пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Беларусь, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
На саммите ШОС планируется утвердить около 20 документов
28 августа, 20:37
28 августа, 20:37
 
ШОС, В мире, Белоруссия, Нурлан Ермекбаев, Индия, Иран
 
 
