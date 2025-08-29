https://ria.ru/20250829/sammit-2038240421.html

Все лидеры стран ШОС подтвердили участие в саммите в Тяньцзине

Все главы государств, входящих в ШОС, подтвердили свое участие в саммите, который пройдет в Тяньцзине в ближайшие дни, сообщил в интервью РИА Новости генсек ШОС

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Все главы государств, входящих в ШОС, подтвердили свое участие в саммите, который пройдет в Тяньцзине в ближайшие дни, сообщил в интервью РИА Новости генсек ШОС Нурлан Ермекбаев.“По состоянию на сегодняшний день, все лидеры государств-членов ШОС подтвердили личное участие в саммите в Тяньцзине”, – сказал Ермекбаев.Он отметил, что организация поддерживает тесные контакты с китайской стороной и другими странами-членами по вопросам подготовки форума.Саммит ШОС пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Беларусь, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.

2025

