В праздновании победы в Пекине примут участие 26 иностранных лидеров
05:42 28.08.2025 (обновлено: 12:00 28.08.2025)
В праздновании победы в Пекине примут участие 26 иностранных лидеров
ПЕКИН, 28 авг — РИА Новости. В мероприятиях по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления японским захватчикам и Второй мировой войне примут участие 26 иностранных лидеров, передает Центральное телевидение КНР."Двадцать шесть глав иностранных государств и правительств примут участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам", — говорится в сообщении. В список приглашенных лидеров вошли: Третьего сентября на площади Тяньаньмэнь в Пекине состоится военный парад по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне. Путин отправится с четырехдневным визитом в Китай в конце недели. Помимо торжественных мероприятий, он примет участие в саммите ШОС, который пройдет с 31 августа по 1 сентября в Тяньцзине.
В мире, Китай, Пекин, Россия, Владимир Путин, Ким Чен Ын, Тхонглун Сисулит, Масуд Пезешкиан, КНДР (Северная Корея), Иран, Масуд Пезешкиян, Пакистан, Шехбаз Шариф, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, Узбекистан, Шавкат Мирзиеев, Таджикистан, Эмомали Рахмон, Киргизия, Садыр Жапаров, Туркмения, Сердар Бердымухамедов , Белоруссия, Александр Лукашенко, Азербайджан, Ильхам Алиев, Армения, Никол Пашинян, Сербия, Александр Вучич, Словакия, Роберт Фицо, Индонезия, Прабово Субианто, Малайзия, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии), Куба, Мигель Диас-Канель, Камбоджа, Вьетнам, Лаос, Монголия, Ухнаагийн Хурэлсух, Непал, Мальдивы, Республика Конго, Дени Сассу-Нгессо, Зимбабве, Эммерсон Мнангагва, Мьянма, Мин Аун Хлайн
© Getty Images / NurPhoto/CostfotoПодготовка к празднованию 80-летия победы в войне сопротивления японским захватчикам и Второй мировой войне в Пекине
Подготовка к празднованию 80-летия победы в войне сопротивления японским захватчикам и Второй мировой войне в Пекине - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© Getty Images / NurPhoto/Costfoto
Подготовка к празднованию 80-летия победы в войне сопротивления японским захватчикам и Второй мировой войне в Пекине
ПЕКИН, 28 авг — РИА Новости. В мероприятиях по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления японским захватчикам и Второй мировой войне примут участие 26 иностранных лидеров, передает Центральное телевидение КНР.
"Двадцать шесть глав иностранных государств и правительств примут участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам", — говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 8 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Путин и Эрдоган могут встретиться в Китае, сообщил источник
27 августа, 11:33
В список приглашенных лидеров вошли:
  • президент России Владимир Путин;
  • генсек Трудовой партии Северной Кореи и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын;
  • президент Ирана Масуд Пезешкиан;
  • глава правительства Пакистана Шахбаз Шариф;
  • лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев;
  • президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев;
  • глава Таджикистана Эмомали Рахмон;
  • лидер Киргизии Садыр Жапаров;
  • президент Туркмении Сердар Бердымухамедов;
  • глава Белоруссии Александр Лукашенко;
  • президент Азербайджана Ильхам Алиев;
  • премьер-министр Армении Никол Пашинян;
  • президент Сербии Александр Вучич;
  • премьер-министр Словакии Роберт Фицо;
  • президент Индонезии Прабово Субианто;
  • премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим;
  • президент Кубы Мигель Диас-Канель;
  • король Камбоджи Нородом Сиамони;
  • президент Вьетнама Лыонг Кыонг;
  • генсек и президент Центрального комитета Народно-революционной партии Лаоса Тхонглун Сисулит;
  • президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух;
  • премьер-министр Непала Шарма Оли;
  • президент Мальдив Мохамед Муиззу;
  • глава Республики Конго Дени Сассу-Нгессо;
  • лидер Зимбабве Эммерсон Мнангагва;
  • исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн.
Люди несут китайские национальные флаги - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
СМИ: Китай на параде в Пекине может показать беспилотник-невидимку FH-97
20 августа, 06:58
Третьего сентября на площади Тяньаньмэнь в Пекине состоится военный парад по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне.
Путин отправится с четырехдневным визитом в Китай в конце недели. Помимо торжественных мероприятий, он примет участие в саммите ШОС, который пройдет с 31 августа по 1 сентября в Тяньцзине.
Парад в Пекине по случаю окончания Второй мировой войны - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
В параде победы в Пекине примут участие 45 военных расчетов
20 августа, 07:39
 
В миреКитайПекинРоссияВладимир ПутинКим Чен ЫнТхонглун СисулитМасуд ПезешкианКНДР (Северная Корея)ИранМасуд ПезешкиянПакистанШехбаз ШарифКазахстанКасым-Жомарт ТокаевУзбекистанШавкат МирзиеевТаджикистанЭмомали РахмонКиргизияСадыр ЖапаровТуркменияСердар БердымухамедовБелоруссияАлександр ЛукашенкоАзербайджанИльхам АлиевАрменияНикол ПашинянСербияАлександр ВучичСловакияРоберт ФицоИндонезияПрабово СубиантоМалайзияАнвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии)КубаМигель Диас-КанельКамбоджаВьетнамЛаосМонголияУхнаагийн ХурэлсухНепалМальдивыРеспублика КонгоДени Сассу-НгессоЗимбабвеЭммерсон МнангагваМьянмаМин Аун Хлайн
 
 
