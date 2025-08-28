https://ria.ru/20250828/pekin-2037996305.html

В праздновании победы в Пекине примут участие 26 иностранных лидеров

В праздновании победы в Пекине примут участие 26 иностранных лидеров - РИА Новости, 28.08.2025

В праздновании победы в Пекине примут участие 26 иностранных лидеров

В мероприятиях по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления японским захватчикам и Второй мировой войне примут участие 26 иностранных лидеров,... РИА Новости, 28.08.2025

ПЕКИН, 28 авг — РИА Новости. В мероприятиях по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления японским захватчикам и Второй мировой войне примут участие 26 иностранных лидеров, передает Центральное телевидение КНР."Двадцать шесть глав иностранных государств и правительств примут участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам", — говорится в сообщении. В список приглашенных лидеров вошли: Третьего сентября на площади Тяньаньмэнь в Пекине состоится военный парад по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне. Путин отправится с четырехдневным визитом в Китай в конце недели. Помимо торжественных мероприятий, он примет участие в саммите ШОС, который пройдет с 31 августа по 1 сентября в Тяньцзине.

