ЦТК: в праздновании победы в Пекине примут участие 26 иностранных лидеров
© Getty Images / NurPhoto/CostfotoПодготовка к празднованию 80-летия победы в войне сопротивления японским захватчикам и Второй мировой войне в Пекине
Подготовка к празднованию 80-летия победы в войне сопротивления японским захватчикам и Второй мировой войне в Пекине
ПЕКИН, 28 авг — РИА Новости. В мероприятиях по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления японским захватчикам и Второй мировой войне примут участие 26 иностранных лидеров, передает Центральное телевидение КНР.
"Двадцать шесть глав иностранных государств и правительств примут участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам", — говорится в сообщении.
В список приглашенных лидеров вошли:
- президент России Владимир Путин;
- генсек Трудовой партии Северной Кореи и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын;
- президент Ирана Масуд Пезешкиан;
- глава правительства Пакистана Шахбаз Шариф;
- лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев;
- президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев;
- глава Таджикистана Эмомали Рахмон;
- лидер Киргизии Садыр Жапаров;
- президент Туркмении Сердар Бердымухамедов;
- глава Белоруссии Александр Лукашенко;
- президент Азербайджана Ильхам Алиев;
- премьер-министр Армении Никол Пашинян;
- президент Сербии Александр Вучич;
- премьер-министр Словакии Роберт Фицо;
- президент Индонезии Прабово Субианто;
- премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим;
- президент Кубы Мигель Диас-Канель;
- король Камбоджи Нородом Сиамони;
- президент Вьетнама Лыонг Кыонг;
- генсек и президент Центрального комитета Народно-революционной партии Лаоса Тхонглун Сисулит;
- президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух;
- премьер-министр Непала Шарма Оли;
- президент Мальдив Мохамед Муиззу;
- глава Республики Конго Дени Сассу-Нгессо;
- лидер Зимбабве Эммерсон Мнангагва;
- исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн.
Третьего сентября на площади Тяньаньмэнь в Пекине состоится военный парад по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне.
Путин отправится с четырехдневным визитом в Китай в конце недели. Помимо торжественных мероприятий, он примет участие в саммите ШОС, который пройдет с 31 августа по 1 сентября в Тяньцзине.
