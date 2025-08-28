Рейтинг@Mail.ru
Российский посол назвал ШОС одним из центров преобразования Евразии - РИА Новости, 28.08.2025
23:19 28.08.2025
Российский посол назвал ШОС одним из центров преобразования Евразии
ПЕКИН, 28 авг - РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) стала одним из центров преобразования Евразийского континента в общее пространство мира и стабильности, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. С 31 августа по 1 сентября в китайском Тяньцзине пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества. "Видим в организации один из центров "стягивания" Евразийского континента, его преобразования в общее пространство мира, стабильности, развития и взаимного доверия", - сказал Моргулов. Дипломат отметил, что укрепление потенциала и международных позиций ШОС - это объективная данность, которая в полной мере отражена в текущей Концепции внешней политики РФ. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
Новости
в мире, россия, китай, белоруссия, игорь моргулов, шос
В мире, Россия, Китай, Белоруссия, Игорь Моргулов, ШОС
Игорь Моргулов. Архивное фото
ПЕКИН, 28 авг - РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) стала одним из центров преобразования Евразийского континента в общее пространство мира и стабильности, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов.
С 31 августа по 1 сентября в китайском Тяньцзине пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества.
"Видим в организации один из центров "стягивания" Евразийского континента, его преобразования в общее пространство мира, стабильности, развития и взаимного доверия", - сказал Моргулов.
Дипломат отметил, что укрепление потенциала и международных позиций ШОС - это объективная данность, которая в полной мере отражена в текущей Концепции внешней политики РФ.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
Около 30 стран примут участие во встрече в формате "ШОС плюс"
