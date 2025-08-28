https://ria.ru/20250828/knr-2038210604.html
Около 30 стран примут участие во встрече в формате "ШОС плюс"
ПЕКИН, 28 авг - РИА Новости. Около 30 стран и многосторонних объединений примут участие во встрече в формате "ШОС плюс" в китайском Тяньцзине, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. С 31 августа по 1 сентября в китайском Тяньцзине пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По словам посла, наряду с заседанием Совета глав государств-членов ШОС будет организована встреча в формате "ШОС плюс", нацеленная на углубление стратегического диалога организации с внешними игроками. "Мероприятие объединит лидеров порядка 30 стран и многосторонних объединений, уже имеющих партнерские связи с ШОС или стремящихся к расширению взаимовыгодных контактов", - сказал Моргулов. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
