Рейтинг@Mail.ru
Около 30 стран примут участие во встрече в формате "ШОС плюс" - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:18 28.08.2025
https://ria.ru/20250828/knr-2038210604.html
Около 30 стран примут участие во встрече в формате "ШОС плюс"
Около 30 стран примут участие во встрече в формате "ШОС плюс" - РИА Новости, 28.08.2025
Около 30 стран примут участие во встрече в формате "ШОС плюс"
Около 30 стран и многосторонних объединений примут участие во встрече в формате "ШОС плюс" в китайском Тяньцзине, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T23:18:00+03:00
2025-08-28T23:18:00+03:00
в мире
россия
китай
белоруссия
игорь моргулов
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155558/43/1555584334_0:125:2784:1690_1920x0_80_0_0_b1975a3af9d31a47f6a589e42c854ea9.jpg
ПЕКИН, 28 авг - РИА Новости. Около 30 стран и многосторонних объединений примут участие во встрече в формате "ШОС плюс" в китайском Тяньцзине, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. С 31 августа по 1 сентября в китайском Тяньцзине пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По словам посла, наряду с заседанием Совета глав государств-членов ШОС будет организована встреча в формате "ШОС плюс", нацеленная на углубление стратегического диалога организации с внешними игроками. "Мероприятие объединит лидеров порядка 30 стран и многосторонних объединений, уже имеющих партнерские связи с ШОС или стремящихся к расширению взаимовыгодных контактов", - сказал Моргулов. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
https://ria.ru/20250828/rossiya-2038207036.html
россия
китай
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155558/43/1555584334_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f103beca94b55e5ce7479c0129a1e70d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, китай, белоруссия, игорь моргулов, шос
В мире, Россия, Китай, Белоруссия, Игорь Моргулов, ШОС
Около 30 стран примут участие во встрече в формате "ШОС плюс"

Более 30 стран примут участие во встрече в формате "ШОС плюс" в Тяньцзине

© Sputnik / Болат Шайхинов | Перейти в медиабанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© Sputnik / Болат Шайхинов
Перейти в медиабанк
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 28 авг - РИА Новости. Около 30 стран и многосторонних объединений примут участие во встрече в формате "ШОС плюс" в китайском Тяньцзине, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов.
С 31 августа по 1 сентября в китайском Тяньцзине пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
По словам посла, наряду с заседанием Совета глав государств-членов ШОС будет организована встреча в формате "ШОС плюс", нацеленная на углубление стратегического диалога организации с внешними игроками.
"Мероприятие объединит лидеров порядка 30 стран и многосторонних объединений, уже имеющих партнерские связи с ШОС или стремящихся к расширению взаимовыгодных контактов", - сказал Моргулов.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
Игорь Моргулов - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Многие страны подали заявки на присоединение к ШОС, заявил посол России
Вчера, 22:32
 
В миреРоссияКитайБелоруссияИгорь МоргуловШОС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала