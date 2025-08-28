Рейтинг@Mail.ru
22:40 28.08.2025 (обновлено: 22:41 28.08.2025)
https://ria.ru/20250828/knr-2038207798.html
2025-08-28T22:40:00+03:00
2025-08-28T22:41:00+03:00
россия
китай
белоруссия
игорь моргулов
шос
в мире
ПЕКИН, 28 авг - РИА Новости. Обновленная стратегия развития Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) до 2035 года будет утверждена на предстоящем саммите организации в Тяньцзине, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. С 31 августа по 1 сентября в китайском Тяньцзине пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества. По словам посла, на предстоящем саммит планируется утвердить около 20 документов. "Прежде всего речь идет о Тяньцзиньской декларации и обновленной Стратегии развития ШОС до 2035 года, которые станут своего рода дорожной картой сотрудничества стран объединения на ближайшую и долгосрочную перспективы", - сказал Моргулов. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
https://ria.ru/20250828/rossiya-2038207036.html
россия, китай, белоруссия, игорь моргулов, шос, в мире
Россия, Китай, Белоруссия, Игорь Моргулов, ШОС, В мире
Российский посол рассказал подробности о предстоящем саммите в Тяньцзине

Посол Моргулов: обновленную стратегию развития ШОС утвердят в Тяньцзине

ПЕКИН, 28 авг - РИА Новости. Обновленная стратегия развития Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) до 2035 года будет утверждена на предстоящем саммите организации в Тяньцзине, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов.
С 31 августа по 1 сентября в китайском Тяньцзине пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества.
По словам посла, на предстоящем саммит планируется утвердить около 20 документов.
"Прежде всего речь идет о Тяньцзиньской декларации и обновленной Стратегии развития ШОС до 2035 года, которые станут своего рода дорожной картой сотрудничества стран объединения на ближайшую и долгосрочную перспективы", - сказал Моргулов.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
Многие страны подали заявки на присоединение к ШОС, заявил посол России
РоссияКитайБелоруссияИгорь МоргуловШОСВ мире
 
 
