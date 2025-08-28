https://ria.ru/20250828/knr-2038207798.html
Российский посол рассказал подробности о предстоящем саммите в Тяньцзине
Российский посол рассказал подробности о предстоящем саммите в Тяньцзине - РИА Новости, 28.08.2025
Российский посол рассказал подробности о предстоящем саммите в Тяньцзине
Обновленная стратегия развития Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) до 2035 года будет утверждена на предстоящем саммите организации в Тяньцзине, заявил... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T22:40:00+03:00
2025-08-28T22:40:00+03:00
2025-08-28T22:41:00+03:00
россия
китай
белоруссия
игорь моргулов
шос
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143649/67/1436496762_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_e5bb29a852b62ac8e3f0f500aee0eceb.jpg
ПЕКИН, 28 авг - РИА Новости. Обновленная стратегия развития Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) до 2035 года будет утверждена на предстоящем саммите организации в Тяньцзине, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. С 31 августа по 1 сентября в китайском Тяньцзине пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества. По словам посла, на предстоящем саммит планируется утвердить около 20 документов. "Прежде всего речь идет о Тяньцзиньской декларации и обновленной Стратегии развития ШОС до 2035 года, которые станут своего рода дорожной картой сотрудничества стран объединения на ближайшую и долгосрочную перспективы", - сказал Моргулов. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
https://ria.ru/20250828/rossiya-2038207036.html
россия
китай
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143649/67/1436496762_262:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_81be74763e43c68cd8c66071492e5ce3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, белоруссия, игорь моргулов, шос, в мире
Россия, Китай, Белоруссия, Игорь Моргулов, ШОС, В мире
Российский посол рассказал подробности о предстоящем саммите в Тяньцзине
Посол Моргулов: обновленную стратегию развития ШОС утвердят в Тяньцзине