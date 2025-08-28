https://ria.ru/20250828/knr-2038187266.html

Посол России рассказал подробности о предстоящем саммите ШОС в Тяньцзине

Посол России рассказал подробности о предстоящем саммите ШОС в Тяньцзине - РИА Новости, 28.08.2025

Посол России рассказал подробности о предстоящем саммите ШОС в Тяньцзине

На предстоящем саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине ожидаются фундаментальные решения по модернизации механизмов обеспечения...

ПЕКИН, 28 авг - РИА Новости. На предстоящем саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине ожидаются фундаментальные решения по модернизации механизмов обеспечения региональной безопасности, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. С 31 августа по 1 сентября в китайском Тяньцзине пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества. "Мы ожидаем фундаментальных решений в интересах модернизации механизмов ШОС по обеспечению региональной безопасности", - сказал Моргулов. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.

