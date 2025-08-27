https://ria.ru/20250827/sud-2037854507.html

Три генерала МВД из Петербурга получили сроки за взятки

Три генерала МВД из Петербурга получили сроки за взятки - РИА Новости, 27.08.2025

Три генерала МВД из Петербурга получили сроки за взятки

Генералы МВД из Санкт-Петербурга Иван Абакумов, Сергей Умнов и Алексей Семенов получили от десяти с половиной до 12 лет за взяточничество, передает... РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T13:25:00+03:00

2025-08-27T13:25:00+03:00

2025-08-27T20:16:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

россия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037920112_0:0:3014:1696_1920x0_80_0_0_b0cbc8798b19479fcbc1fc6ba8560d11.jpg

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Генералы МВД из Санкт-Петербурга Иван Абакумов, Сергей Умнов и Алексей Семенов получили от десяти с половиной до 12 лет за взяточничество, передает корреспондент РИА Новости из зала Хамовнического суда Москвы. "Признать Умнова виновным, <…> назначить ему наказание в виде 12 лет лишения свободы со штрафом 35 миллионов рублей", — огласила приговор судья. Абакумову назначили 11 с половиной лет и штраф в 25 миллионов, Семенову — десять с половиной лет и штраф в десять миллионов. Отбывать наказание все трое будут в колонии строгого режима. Прокурор требовала для Умнова 12 лет лишения свободы, для Абакумова — 11 с половиной, а для Семенова — 11 лет, штрафы от семи до 35 миллионов рублей и лишение званий и госнаград. Вину в суде генералы не признали. Кроме того, обвинение просило проговорить бывшую начальницу отдела правового обеспечения петербургского управления ГИБДД Елену Копьеву к десяти годам колонии общего режима. А для петербургских предпринимателей Владимира Платонова, Олега Иванова, Андрея Царнеца и Надежды Смирновой, которые, по версии следствия, давали взятки, требовало от штрафа в два миллиона рублей до восьми с половиной лет лишения свободы. Помощника министра внутренних дел генерал-лейтенанта Умнова, начальника УГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майора Семенова и бывшего заместителя начальника петербургского главка генерал-майора в отставке Абакумова арестовали в июле 2022 года. Первоначально их обвинили в превышении должностных полномочий, но за время расследования статью переквалифицировали на получение взятки в особо крупном размере. По информации газеты "Коммерсантъ", коррупционную схему организовал Умнов, он же привлек остальных фигурантов, которые входили в ведомственную комиссию, занимавшуюся размещением в Петербурге и области отделений УГИБДД по регистрации и учету автотранспорта. Часть прибыли регистраторы направляли в НКО "Фонд содействия программам ГУВД". За шесть лет, которые Умнов возглавлял главк, фонд получил около 65 миллионов рублей — следствие сочло это взятками, которые фигуранты потратили на автомобили премиум-класса, в том числе Toyota Land Cruiser 200, оплату абонементов в фитнес-центры для руководителей главка, на ремонт и оборудование их кабинетов.

https://ria.ru/20250821/sud-2036800871.html

https://ria.ru/20250822/shtraf-2036938447.html

https://ria.ru/20250827/kuznetsov-2037784872.html

санкт-петербург

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, россия, москва