Три генерала МВД из Петербурга получили сроки за взятки

13:25 27.08.2025 (обновлено: 20:16 27.08.2025)
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Генералы МВД из Санкт-Петербурга Иван Абакумов, Сергей Умнов и Алексей Семенов получили от десяти с половиной до 12 лет за взяточничество, передает корреспондент РИА Новости из зала Хамовнического суда Москвы. "Признать Умнова виновным, &lt;…&gt; назначить ему наказание в виде 12 лет лишения свободы со штрафом 35 миллионов рублей", — огласила приговор судья. Абакумову назначили 11 с половиной лет и штраф в 25 миллионов, Семенову — десять с половиной лет и штраф в десять миллионов. Отбывать наказание все трое будут в колонии строгого режима. Прокурор требовала для Умнова 12 лет лишения свободы, для Абакумова — 11 с половиной, а для Семенова — 11 лет, штрафы от семи до 35 миллионов рублей и лишение званий и госнаград. Вину в суде генералы не признали. Кроме того, обвинение просило проговорить бывшую начальницу отдела правового обеспечения петербургского управления ГИБДД Елену Копьеву к десяти годам колонии общего режима. А для петербургских предпринимателей Владимира Платонова, Олега Иванова, Андрея Царнеца и Надежды Смирновой, которые, по версии следствия, давали взятки, требовало от штрафа в два миллиона рублей до восьми с половиной лет лишения свободы. Помощника министра внутренних дел генерал-лейтенанта Умнова, начальника УГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майора Семенова и бывшего заместителя начальника петербургского главка генерал-майора в отставке Абакумова арестовали в июле 2022 года. Первоначально их обвинили в превышении должностных полномочий, но за время расследования статью переквалифицировали на получение взятки в особо крупном размере. По информации газеты "Коммерсантъ", коррупционную схему организовал Умнов, он же привлек остальных фигурантов, которые входили в ведомственную комиссию, занимавшуюся размещением в Петербурге и области отделений УГИБДД по регистрации и учету автотранспорта. Часть прибыли регистраторы направляли в НКО "Фонд содействия программам ГУВД". За шесть лет, которые Умнов возглавлял главк, фонд получил около 65 миллионов рублей — следствие сочло это взятками, которые фигуранты потратили на автомобили премиум-класса, в том числе Toyota Land Cruiser 200, оплату абонементов в фитнес-центры для руководителей главка, на ремонт и оборудование их кабинетов.
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Генералы МВД из Санкт-Петербурга Иван Абакумов, Сергей Умнов и Алексей Семенов получили от десяти с половиной до 12 лет за взяточничество, передает корреспондент РИА Новости из зала Хамовнического суда Москвы.
"Признать Умнова виновным, <…> назначить ему наказание в виде 12 лет лишения свободы со штрафом 35 миллионов рублей", — огласила приговор судья.
Абакумову назначили 11 с половиной лет и штраф в 25 миллионов, Семенову — десять с половиной лет и штраф в десять миллионов. Отбывать наказание все трое будут в колонии строгого режима.
Прокурор требовала для Умнова 12 лет лишения свободы, для Абакумова — 11 с половиной, а для Семенова — 11 лет, штрафы от семи до 35 миллионов рублей и лишение званий и госнаград.
Вину в суде генералы не признали.
Кроме того, обвинение просило проговорить бывшую начальницу отдела правового обеспечения петербургского управления ГИБДД Елену Копьеву к десяти годам колонии общего режима. А для петербургских предпринимателей Владимира Платонова, Олега Иванова, Андрея Царнеца и Надежды Смирновой, которые, по версии следствия, давали взятки, требовало от штрафа в два миллиона рублей до восьми с половиной лет лишения свободы.
Помощника министра внутренних дел генерал-лейтенанта Умнова, начальника УГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майора Семенова и бывшего заместителя начальника петербургского главка генерал-майора в отставке Абакумова арестовали в июле 2022 года. Первоначально их обвинили в превышении должностных полномочий, но за время расследования статью переквалифицировали на получение взятки в особо крупном размере.
По информации газеты "Коммерсантъ", коррупционную схему организовал Умнов, он же привлек остальных фигурантов, которые входили в ведомственную комиссию, занимавшуюся размещением в Петербурге и области отделений УГИБДД по регистрации и учету автотранспорта. Часть прибыли регистраторы направляли в НКО "Фонд содействия программам ГУВД". За шесть лет, которые Умнов возглавлял главк, фонд получил около 65 миллионов рублей — следствие сочло это взятками, которые фигуранты потратили на автомобили премиум-класса, в том числе Toyota Land Cruiser 200, оплату абонементов в фитнес-центры для руководителей главка, на ремонт и оборудование их кабинетов.
