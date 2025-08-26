Рейтинг@Mail.ru
В Турции призвали отказаться от Запада и присоединиться к БРИКС - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:33 26.08.2025
https://ria.ru/20250826/briks-2037574468.html
В Турции призвали отказаться от Запада и присоединиться к БРИКС
В Турции призвали отказаться от Запада и присоединиться к БРИКС - РИА Новости, 26.08.2025
В Турции призвали отказаться от Запада и присоединиться к БРИКС
Турция должна разорвать последние цепи, связывающие её с разрушающимся Западом, и занять свое место в БРИКС, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T05:33:00+03:00
2025-08-26T05:33:00+03:00
в мире
сша
турция
россия
дональд трамп
сергей лавров
юрий ушаков
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92832/91/928329199_0:97:1976:1208_1920x0_80_0_0_8a7eacc39dd975a18f7ee5906b88cc16.jpg
АНКАРА, 26 авг – РИА Новости. Турция должна разорвать последние цепи, связывающие её с разрушающимся Западом, и занять свое место в БРИКС, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик Серхат Латифоглу. Президент США Дональд Трамп ранее высказал мнение, что БРИКС якобы теряет свое влияние, при этом американский лидер отметил, что объединение попыталось бросить вызов доминирующей роли доллара на мировой арене. "Каждый шаг США наталкивается на стену и возвращается назад; западный мир стремительно рушится. Независимая Турция должна разорвать последние цепи, связывающие ее с Западом, и занять свое место в БРИКС, создавшей справедливую экономическую систему для угнетенных народов. Каждый прожитый день — это потеря времени, упущенная возможность", - заявил аналитик. По его словам, с момента вступления в должность Трамп не сходит с повестки дня благодаря введенным им таможенным пошлинам и амбициозным заявлениям. "Огромный бюджетный дефицит США и нежелание иностранного капитала предоставлять США кредиты в прежнем объеме побудили Трампа к введению таможенных пошлин. Трамп в первую очередь обратил внимание на страны, с которыми у США существует торговый дефицит. Затем он начал реализовывать стратегию в отношении стран БРИКС. Цель заключалась в том, чтобы показать, что членство в БРИКС имеет "свою цену", и заставить эти страны подчиниться", - отметил эксперт. Турция получила предложение стать страной-партнером БРИКС, сообщил ранее министр торговли республики Омер Болат в интервью телеканалу tvnet. Как отмечал в начале ноября глава МИД Сергей Лавров, Москва приветствует интерес Турции к сближению с БРИКС, но решение о параметрах участия Анкары в работе объединения будет приниматься в том числе на основе консенсуса его членов. Он добавил, что Россия выступает за расширение связей БРИКС со странами Глобального большинства, в первую очередь с теми, кто поддерживает многосторонность, проводит суверенную внешнюю политику и не присоединяется к односторонним санкциям. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС. 6 января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, сообщило о вступлении Индонезии в БРИКС в качестве полноправного участника.
https://ria.ru/20250527/turtsija-2019246982.html
https://ria.ru/20250820/boliviya-2036583768.html
https://ria.ru/20250819/rossiya-2036385849.html
сша
турция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92832/91/928329199_0:0:1642:1231_1920x0_80_0_0_ddf9620fac15b3ed7237c2ab9c9896c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, турция, россия, дональд трамп, сергей лавров, юрий ушаков, брикс
В мире, США, Турция, Россия, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Юрий Ушаков, БРИКС
В Турции призвали отказаться от Запада и присоединиться к БРИКС

Аналитик Латифоглу заявил, что Турции нужно присоединиться к БРИКС

© РИА НовостиФлаги стран-участников БРИКС
Флаги стран-участников БРИКС - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости
Флаги стран-участников БРИКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 26 авг – РИА Новости. Турция должна разорвать последние цепи, связывающие её с разрушающимся Западом, и занять свое место в БРИКС, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик Серхат Латифоглу.
Президент США Дональд Трамп ранее высказал мнение, что БРИКС якобы теряет свое влияние, при этом американский лидер отметил, что объединение попыталось бросить вызов доминирующей роли доллара на мировой арене.
Вид на мечеть Сулеймание в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
В Турции обвинили ЕС в давлении на Украину
27 мая, 06:17
"Каждый шаг США наталкивается на стену и возвращается назад; западный мир стремительно рушится. Независимая Турция должна разорвать последние цепи, связывающие ее с Западом, и занять свое место в БРИКС, создавшей справедливую экономическую систему для угнетенных народов. Каждый прожитый день — это потеря времени, упущенная возможность", - заявил аналитик.
По его словам, с момента вступления в должность Трамп не сходит с повестки дня благодаря введенным им таможенным пошлинам и амбициозным заявлениям.
"Огромный бюджетный дефицит США и нежелание иностранного капитала предоставлять США кредиты в прежнем объеме побудили Трампа к введению таможенных пошлин. Трамп в первую очередь обратил внимание на страны, с которыми у США существует торговый дефицит. Затем он начал реализовывать стратегию в отношении стран БРИКС. Цель заключалась в том, чтобы показать, что членство в БРИКС имеет "свою цену", и заставить эти страны подчиниться", - отметил эксперт.
Турция получила предложение стать страной-партнером БРИКС, сообщил ранее министр торговли республики Омер Болат в интервью телеканалу tvnet.
Луис Альберто Арсе Катакора - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Боливии следует остаться с БРИКС, заявил президент страны
20 августа, 18:53
Как отмечал в начале ноября глава МИД Сергей Лавров, Москва приветствует интерес Турции к сближению с БРИКС, но решение о параметрах участия Анкары в работе объединения будет приниматься в том числе на основе консенсуса его членов. Он добавил, что Россия выступает за расширение связей БРИКС со странами Глобального большинства, в первую очередь с теми, кто поддерживает многосторонность, проводит суверенную внешнюю политику и не присоединяется к односторонним санкциям.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС. 6 января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, сообщило о вступлении Индонезии в БРИКС в качестве полноправного участника.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Лавров обсудил с бразильским коллегой взаимодействие в рамках БРИКС
19 августа, 20:20
 
В миреСШАТурцияРоссияДональд ТрампСергей ЛавровЮрий УшаковБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала