Сооснователь Apple выступит с лекцией в Москве

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Сооснователь Apple Стив Возняк примет участие в форуме "Облачные города", который пройдет в Москве с 17 по 18 сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе форума. "Соучредитель Apple Стив Возняк примет участие в "Облачные города. Форум о будущем городов БРИКС", который в третий раз пройдет в Москве 17-18 сентября 2025 года. Возняк известен как инженер, создавший революционные персональные компьютеры Apple I и Apple II", - рассказали агентству в пресс-службе. В пресс-службе отметили, что Возняк расскажет об эволюции технологий, проведя параллели между революцией персональных компьютеров, в создании которых он участвовал в 1970-х годах, и современным этапом развития искусственного интеллекта и робототехники. "Опираясь на собственный опыт внедрения прорывных технологий, Возняк поделится общим видением условий, необходимых для их адаптации в обществе, коснется вопросов, связанных с ИИ и робототехникой, включая их потенциальные возможности и сферы применения", - добавили в пресс-службе. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС. 6 января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, сообщило о вступлении Индонезии в БРИКС в качестве полноправного участника.

