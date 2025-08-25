Рейтинг@Mail.ru
Сооснователь Apple выступит с лекцией в Москве - РИА Новости, 25.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:16 25.08.2025
https://ria.ru/20250825/voznjak-2037544854.html
Сооснователь Apple выступит с лекцией в Москве
Сооснователь Apple выступит с лекцией в Москве - РИА Новости, 25.08.2025
Сооснователь Apple выступит с лекцией в Москве
Сооснователь Apple Стив Возняк примет участие в форуме "Облачные города", который пройдет в Москве с 17 по 18 сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T20:16:00+03:00
2025-08-25T20:16:00+03:00
москва
россия
бразилия
стивен возняк
юрий ушаков
брикс
apple
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1749957737_0:166:3071:1893_1920x0_80_0_0_28b5ba2513e4df3d1ebf05fe77aae44b.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Сооснователь Apple Стив Возняк примет участие в форуме "Облачные города", который пройдет в Москве с 17 по 18 сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе форума. "Соучредитель Apple Стив Возняк примет участие в "Облачные города. Форум о будущем городов БРИКС", который в третий раз пройдет в Москве 17-18 сентября 2025 года. Возняк известен как инженер, создавший революционные персональные компьютеры Apple I и Apple II", - рассказали агентству в пресс-службе. В пресс-службе отметили, что Возняк расскажет об эволюции технологий, проведя параллели между революцией персональных компьютеров, в создании которых он участвовал в 1970-х годах, и современным этапом развития искусственного интеллекта и робототехники. "Опираясь на собственный опыт внедрения прорывных технологий, Возняк поделится общим видением условий, необходимых для их адаптации в обществе, коснется вопросов, связанных с ИИ и робототехникой, включая их потенциальные возможности и сферы применения", - добавили в пресс-службе. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС. 6 января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, сообщило о вступлении Индонезии в БРИКС в качестве полноправного участника.
https://ria.ru/20250824/moskva-2037318698.html
москва
россия
бразилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1749957737_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_d0148298decf6ad35066405cc11d2d9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, бразилия, стивен возняк, юрий ушаков, брикс, apple
Москва, Россия, Бразилия, Стивен Возняк, Юрий Ушаков, БРИКС, Apple
Сооснователь Apple выступит с лекцией в Москве

Сооснователь Apple Возняк расскажет об эволюции технологий на форуме в Москве

© AP Photo / Marton Monus/MTIСтив Возняк
Стив Возняк - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© AP Photo / Marton Monus/MTI
Стив Возняк. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Сооснователь Apple Стив Возняк примет участие в форуме "Облачные города", который пройдет в Москве с 17 по 18 сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе форума.
"Соучредитель Apple Стив Возняк примет участие в "Облачные города. Форум о будущем городов БРИКС", который в третий раз пройдет в Москве 17-18 сентября 2025 года. Возняк известен как инженер, создавший революционные персональные компьютеры Apple I и Apple II", - рассказали агентству в пресс-службе.
В пресс-службе отметили, что Возняк расскажет об эволюции технологий, проведя параллели между революцией персональных компьютеров, в создании которых он участвовал в 1970-х годах, и современным этапом развития искусственного интеллекта и робототехники.
"Опираясь на собственный опыт внедрения прорывных технологий, Возняк поделится общим видением условий, необходимых для их адаптации в обществе, коснется вопросов, связанных с ИИ и робототехникой, включая их потенциальные возможности и сферы применения", - добавили в пресс-службе.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС. 6 января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, сообщило о вступлении Индонезии в БРИКС в качестве полноправного участника.
Онлайн-встреча с режиссером Вуди Алленом в открытом зале пространства Москино - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
В Москве сотни людей собрались на онлайн-встречу с Вуди Алленом
24 августа, 17:58
 
МоскваРоссияБразилияСтивен ВознякЮрий УшаковБРИКСApple
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала