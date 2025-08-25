Лидеры ШОС обсудят борьбу с терроризмом, заявил посол КНР
Посол Ханьхуэй: лидеры ШОС обсудят создание центров по борьбе с терроризмом
© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаседание Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС
Заседание Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Лидеры Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на саммите в Тяньцзине обсудят вопросы безопасности, включая ускорение создания специализированных центров по борьбе с терроризмом, заявил в интервью РИА Новости посол Китайской Народной Республики в РФ Чжан Ханьхуэй.
По его словам, речь, в частности, пойдет об "ускорении создания четырех специализированных центров по борьбе с терроризмом, борьбе с наркоторговлей, обеспечению информационной безопасности и обеспечению безопасности границ в целях повышения способности ШОС противостоять угрозам и вызовам безопасности, включая борьбу с "тремя силами зла", борьбу с трансграничной организованной преступностью и обеспечение информационной безопасности", - пояснил Чжан Ханьхуэй.
"Тремя силами зла" в Китае называют терроризм, экстремизм и сепаратизм.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Странами-наблюдателями являются Афганистан и Монголия, странами-партнерами по диалогу ШОС - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
Саммит ШОС пройдет в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября.