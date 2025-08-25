Посол КНР в России заявил о расширении ШОС

https://ria.ru/20250825/shos-2037354224.html

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Двери Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) открыты для новых членов, в будущем возможно ее дальнейшее расширение, заявил в интервью РИА Новости посол Китайской Народной Республики в РФ Чжан Ханьхуэй."В настоящее время всё больше стран выражают заинтересованность во вступлении в организацию или укреплении сотрудничества с ней, что в полной мере подтверждает глубокое восприятие концепции ШОС и уверенность в перспективе ее развития", - отметил дипломат.Он отметил при этом, что расширение ШОС, "хотя и усиливает общую мощь и региональное влияние организации, никогда не было ее целенаправленной задачей, а явилось естественным результатом развития"."Двери организации всегда открыты, и мы уверены, что в будущем в "большую семью ШОС" войдут новые члены", - заключил посол.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Странами-наблюдателями являются Афганистан и Монголия, странами-партнерами по диалогу ШОС - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.Саммит ШОС пройдет в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября.

