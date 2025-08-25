Посол КНР в России рассказал, какие темы будут обсуждать лидеры ШОС
Посол Ханьхуэй: лидеры ШОС обсудят торговлю, инновации и вопросы безопасности
© Sputnik / Болат Шайхинов | Перейти в медиабанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС
© Sputnik / Болат Шайхинов
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Лидеры стран ШОС обсудят на саммите в Тяньцзине торговлю, научно-технические инновации, безопасность и учреждение Банка развития ШОС, заявил в интервью РИА Новости посол Китайской Народной Республики в РФ Чжан Ханьхуэй.
Саммит ШОС пройдет в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября.
На саммит ШОС в Китае съедутся лидеры более 20 стран
22 августа, 06:31
"По конкретным темам стороны проведут углубленные обсуждения в таких областях, как безопасность, торговля, научно-технические инновации", - сообщил посол.
Чжан Ханьхуэй сказал, что на саммите будет продвигаться учреждение Банка развития ШОС и других механизмов финансового обеспечения для предоставления финансовых общественных благ. Также будет обсуждаться укрепление сотрудничества в области торговли, инвестиций, энергетики, взаимосвязанности, цифровой экономики и "зелёных" технологий.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Странами-наблюдателями являются Афганистан и Монголия, странами-партнерами по диалогу ШОС - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.