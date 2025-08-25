https://ria.ru/20250825/effekt-2037432333.html

"Камчатка поехала к Америке": ученые предупредили об "эффекте домино"

Полуостров буквально сдвинулся с места после удара стихии. Проснулся вулкан, который молчал шесть веков. Специалисты фиксируют подземный гул и предупреждают о... РИА Новости, 25.08.2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033423131_0:134:3164:1914_1920x0_80_0_0_5e75fa47b0572d6be0f868dcfb1bffca.jpg

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости, Лев Северинов. Полуостров буквально сдвинулся с места после удара стихии. Проснулся вулкан, который молчал шесть веков. Специалисты фиксируют подземный гул и предупреждают о непредсказуемых последствиях. Ученые по всему Тихоокеанскому кольцу напряженно следят за сейсмографами, вспоминая трагедию, унесшую тысячи жизней. Что происходит в недрах Камчатки?Полуостров сорвался с якоряУтром 30 июля Камчатку тряхнуло так, что это почувствовали приборы по всему миру. Землетрясение магнитудой 8,8 стало самым мощным в регионе за весь период наблюдений. Эпицентр располагался в Тихом океане в 161 километре от Петропавловска-Камчатского.Последствия превзошли все ожидания. Цунами высотой до 4 метров обрушилось на берега, а на некоторых участках волны достигали 10-15 метров. Северо-Курильск затопило, там ввели режим ЧС. В детском саду обрушилась стена — к счастью, на момент происшествия там никого не было. Оборудование рыбозавода "Алаид" превратилось в груды железа.Но главный сюрприз ждал ученых после обработки данных GPS. Южная часть Камчатки физически сместилась на 2 метра в сторону юго-востока — в направлении США. "Полуостров поехал к Америке", — иронично комментируют в соцсетях. Станции в районе Петропавловска зафиксировали более скромное, но все же заметное смещение.Смертельная ловушка 1952-гоИ хотя в этот раз обошлось без массовых жертв, у геологов есть страшный прецедент. Нынешний удар произошел в том же самом месте, что и землетрясение 1952 года. Тогда магнитуда была даже меньше — 8,3, но именно цунами, порожденное им, устроило настоящую бойню.Северо-Курильск был полностью стерт с лица земли тремя гигантскими волнами. Погибло, по разным оценкам, до 4000 человек. Главная причина — люди вернулись в свои дома после первой волны, не зная, что за ней идут настоящие убийцы высотой до 18 метров. Сегодняшнее землетрясение было мощнее, и лишь современные системы оповещения спасли регион от повторения кошмара.Спящий монстр открыл глазаПока все следили за известными гигантами вроде Ключевской сопки, настоящий удар пришел оттуда, откуда не ждали. Вулкан Крашенинникова, который считался практически потухшим и молчал со времен Дмитрия Донского, внезапно проснулся.Целых 6 веков покоя — и вдруг извержение. "Землетрясение стало для него будильником", - объясняет старший научный сотрудник Института физики Земли РАН Андрей Стрельников. По его словам, подземные толчки резко сжали магматическую камеру, и началось извержение.Абсолютным сюрпризом пробуждение стало для всех вулканологов. В обычных условиях настоящее извержение могло случиться через 200-300 лет. Но природа внесла свои коррективы.Тихоокеанское доминоКамчатское землетрясение — не локальное событие. Это камень, брошенный в центр Тихоокеанского огненного кольца, где происходит более 80% всех землетрясений и извержений на планете. Волна от него уже дошла до Японии, где цунами высотой до трех метров затронуло префектуры Мияги и Фукусима.Угрозу объявляли в Китае, Индонезии, США, Перу, Мексике, Чили. Ученые по всему миру напряженно следят за своими сейсмографами. Как показывает история, сильные землетрясения в Тихоокеанском кольце происходят стабильно раз в десять лет. Предыдущее — Тохоку в 2011 году, когда случилась авария на АЭС "Фукусима"."Камчатское мегаземлетрясение для региона — норма", — отмечает Стрельников. Но вот что действительно необычно — последовавшая серия извержений вулканов. Предыдущий подобный случай на Камчатке произошел в 1737 году.Скрытая смертельная угрозаСпециалисты МЧС и Института вулканологии срочно обследовали с вертолета наиболее активные вулканы. Особое внимание уделили Ключевской сопке — самому высокому и активному вулкану Евразии. Главной задачей была оценка взаимодействия лавы с ледником Богдановича.За обтекаемыми формулировками о "грязекаменных потоках" скрывается настоящий монстр. Лахары — смесь воды, пепла и камней — несутся вниз со скоростью до 100 километров в час. Когда лава или тепловой удар от извержения плавит ледник, огромные массы этой смеси способны стереть с карты целые поселки."Нам нужно было понять, как лава вулкана взаимодействует с ледником", — объясняет директор Института вулканологии Алексей Озеров. По его словам, опасности для федеральной трассы Петропавловск-Камчатский — Усть-Камчатск пока нет.Тикающая бомба: огонь и водаУспокаиваться рано. Каждые сутки ученые фиксируют афтершоки. Свежий пример — утром 21 августа в 82 километрах от Петропавловска произошло землетрясение магнитудой 5,3. Интенсивность в городе составила 3 балла.Три вулкана уже начали извергаться, еще в четырех "усилилась активность". 6 августа Ключевской выбросил пепел на высоту 11,5 километра. В ближайшее время семь вулканов на Камчатке могут одновременно извергаться. Всего на полуострове находится 28 действующих вулканов."После землетрясения с магнитудой выше 8 следует ожидать афтершоков в течение месяца-двух", — предупреждает Стрельников. Магнитуда некоторых может достигать 7,5.Главная угроза зреет в двух стихиях одновременно. На суше — возник риск цепной реакции, когда несколько вулканов могут заговорить одновременно. В океане — каждый из прогнозируемых афтершоков может стать потенциальным спусковым крючком для нового цунами."Если магнитуда выше 6,5, а очаг находится в океане, такие подземные толчки способны генерировать цунами", — напоминает Стрельников.Что-то гудит в недрахОсобую тревогу вызывает активность внутри Камбальной сопки. Происходит так называемый вулканический тремор — магма поднимается внутри вулканической постройки и создает сотрясение. Гул также могут создавать выбросы пара."Если гудит или трясется — значит, что-то произойдет, и, скорее всего, это будет извержение", — предупреждает Стрельников. Механизм примерно такой же, как в чайнике с закипающей водой. По прогнозам экспертов, извержение на Камбальном может случиться в течение месяца.

