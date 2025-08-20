https://ria.ru/20250820/kamchatka-2036456012.html

МЧС осмотрело вулканы на Камчатке, чтобы оценить последствия землетрясения

МЧС осмотрело вулканы на Камчатке, чтобы оценить последствия землетрясения - РИА Новости, 20.08.2025

МЧС осмотрело вулканы на Камчатке, чтобы оценить последствия землетрясения

Специалисты МЧС и Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН обследовали с вертолета наиболее активные вулканы Камчатки, чтобы оценить последствия... РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T10:43:00+03:00

2025-08-20T10:43:00+03:00

2025-08-20T11:39:00+03:00

происшествия

россия

камчатский край

богданович

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

российская академия наук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032289140_3:0:783:439_1920x0_80_0_0_9d890eee73aa0dbd80df0f92c79ba1d1.jpg

П-КАМЧАТСКИЙ, 20 авг – РИА Новости. Специалисты МЧС и Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН обследовали с вертолета наиболее активные вулканы Камчатки, чтобы оценить последствия землетрясения 30 июля, и не выявили угроз, сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю. "По результатам нашего обследования угрозы жизнедеятельности населения нет", - заявил заместитель начальника управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по Камчатскому краю Олег Кистанов. Особое внимание было уделено самому высокому и активному вулкану Евразии —-Ключевской сопке. Ранее его извержение, сопровождавшееся десятками пепловых выбросов, вызывало опасения у ученых. Как отметил Кистанов, существовали риски пеплопадов для близлежащих поселков и образования грязекаменных потоков, способных перекрыть дороги. Главной задачей обследования была оценка взаимодействия лавы Ключевского вулкана с ледником Богдановича. "Нам нужно было понять, как лава вулкана взаимодействовала (и в перспективе будет взаимодействовать) с ледником Богдановича. Был проверен весь путь, который идёт от ледника и может угрожать федеральной трассе", - подчеркнул директор института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН) Алексей Озеров. По словам ученого, опасности для федеральной трассы Петропавловск-Камчатский – Усть-Камчатск нет. Даже в случае новой активизации вулкана лавовые потоки, как предполагается, пройдут по старым руслам в низинах, что исключает риск размыва дороги.

https://ria.ru/20250820/kirienko-2036425328.html

россия

камчатский край

богданович

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, камчатский край, богданович, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук