МЧС осмотрело вулканы на Камчатке, чтобы оценить последствия землетрясения
На Камчатке не выявили угроз после землетрясения 30 июля
© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН" | Перейти в медиабанкПоследствия землетрясения в Северо-Курильске
© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН"
Последствия землетрясения в Северо-Курильске. Архивное фото
П-КАМЧАТСКИЙ, 20 авг – РИА Новости. Специалисты МЧС и Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН обследовали с вертолета наиболее активные вулканы Камчатки, чтобы оценить последствия землетрясения 30 июля, и не выявили угроз, сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.
"По результатам нашего обследования угрозы жизнедеятельности населения нет", - заявил заместитель начальника управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по Камчатскому краю Олег Кистанов.
Особое внимание было уделено самому высокому и активному вулкану Евразии —-Ключевской сопке. Ранее его извержение, сопровождавшееся десятками пепловых выбросов, вызывало опасения у ученых. Как отметил Кистанов, существовали риски пеплопадов для близлежащих поселков и образования грязекаменных потоков, способных перекрыть дороги.
Главной задачей обследования была оценка взаимодействия лавы Ключевского вулкана с ледником Богдановича.
"Нам нужно было понять, как лава вулкана взаимодействовала (и в перспективе будет взаимодействовать) с ледником Богдановича. Был проверен весь путь, который идёт от ледника и может угрожать федеральной трассе", - подчеркнул директор института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН) Алексей Озеров.
По словам ученого, опасности для федеральной трассы Петропавловск-Камчатский – Усть-Камчатск нет. Даже в случае новой активизации вулкана лавовые потоки, как предполагается, пройдут по старым руслам в низинах, что исключает риск размыва дороги.