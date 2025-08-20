Рейтинг@Mail.ru
МЧС осмотрело вулканы на Камчатке, чтобы оценить последствия землетрясения - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:43 20.08.2025 (обновлено: 11:39 20.08.2025)
https://ria.ru/20250820/kamchatka-2036456012.html
МЧС осмотрело вулканы на Камчатке, чтобы оценить последствия землетрясения
МЧС осмотрело вулканы на Камчатке, чтобы оценить последствия землетрясения - РИА Новости, 20.08.2025
МЧС осмотрело вулканы на Камчатке, чтобы оценить последствия землетрясения
Специалисты МЧС и Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН обследовали с вертолета наиболее активные вулканы Камчатки, чтобы оценить последствия... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T10:43:00+03:00
2025-08-20T11:39:00+03:00
происшествия
россия
камчатский край
богданович
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032289140_3:0:783:439_1920x0_80_0_0_9d890eee73aa0dbd80df0f92c79ba1d1.jpg
П-КАМЧАТСКИЙ, 20 авг – РИА Новости. Специалисты МЧС и Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН обследовали с вертолета наиболее активные вулканы Камчатки, чтобы оценить последствия землетрясения 30 июля, и не выявили угроз, сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю. "По результатам нашего обследования угрозы жизнедеятельности населения нет", - заявил заместитель начальника управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по Камчатскому краю Олег Кистанов. Особое внимание было уделено самому высокому и активному вулкану Евразии —-Ключевской сопке. Ранее его извержение, сопровождавшееся десятками пепловых выбросов, вызывало опасения у ученых. Как отметил Кистанов, существовали риски пеплопадов для близлежащих поселков и образования грязекаменных потоков, способных перекрыть дороги. Главной задачей обследования была оценка взаимодействия лавы Ключевского вулкана с ледником Богдановича. "Нам нужно было понять, как лава вулкана взаимодействовала (и в перспективе будет взаимодействовать) с ледником Богдановича. Был проверен весь путь, который идёт от ледника и может угрожать федеральной трассе", - подчеркнул директор института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН) Алексей Озеров. По словам ученого, опасности для федеральной трассы Петропавловск-Камчатский – Усть-Камчатск нет. Даже в случае новой активизации вулкана лавовые потоки, как предполагается, пройдут по старым руслам в низинах, что исключает риск размыва дороги.
https://ria.ru/20250820/kirienko-2036425328.html
россия
камчатский край
богданович
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032289140_146:0:731:439_1920x0_80_0_0_9785c9d91af375888a018432eb5cf368.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, камчатский край, богданович, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук
Происшествия, Россия, Камчатский край, Богданович, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Российская академия наук
МЧС осмотрело вулканы на Камчатке, чтобы оценить последствия землетрясения

На Камчатке не выявили угроз после землетрясения 30 июля

© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН" | Перейти в медиабанкПоследствия землетрясения в Северо-Курильске
Последствия землетрясения в Северо-Курильске - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН"
Перейти в медиабанк
Последствия землетрясения в Северо-Курильске. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
П-КАМЧАТСКИЙ, 20 авг – РИА Новости. Специалисты МЧС и Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН обследовали с вертолета наиболее активные вулканы Камчатки, чтобы оценить последствия землетрясения 30 июля, и не выявили угроз, сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.
"По результатам нашего обследования угрозы жизнедеятельности населения нет", - заявил заместитель начальника управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по Камчатскому краю Олег Кистанов.
Особое внимание было уделено самому высокому и активному вулкану Евразии —-Ключевской сопке. Ранее его извержение, сопровождавшееся десятками пепловых выбросов, вызывало опасения у ученых. Как отметил Кистанов, существовали риски пеплопадов для близлежащих поселков и образования грязекаменных потоков, способных перекрыть дороги.
Главной задачей обследования была оценка взаимодействия лавы Ключевского вулкана с ледником Богдановича.
"Нам нужно было понять, как лава вулкана взаимодействовала (и в перспективе будет взаимодействовать) с ледником Богдановича. Был проверен весь путь, который идёт от ледника и может угрожать федеральной трассе", - подчеркнул директор института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН) Алексей Озеров.
По словам ученого, опасности для федеральной трассы Петропавловск-Камчатский – Усть-Камчатск нет. Даже в случае новой активизации вулкана лавовые потоки, как предполагается, пройдут по старым руслам в низинах, что исключает риск размыва дороги.
Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Кириенко поддержал обращение Камчатки за помощью после землетрясения
05:36
 
ПроисшествияРоссияКамчатский крайБогдановичМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Российская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала