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В Северо-Курильске прошли четыре волны цунами после землетрясения

В Северо-Курильске прошли четыре волны цунами после землетрясения - РИА Новости, 30.07.2025

В Северо-Курильске прошли четыре волны цунами после землетрясения

Четыре волны цунами обрушились на Северо-Курильск Сахалинской области после землетрясения, сообщил мэр города Александр Овсянников. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T08:25:00+03:00

2025-07-30T08:25:00+03:00

2025-07-30T09:22:00+03:00

северо-курильск

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

происшествия

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Четыре волны цунами обрушились на Северо-Курильск Сахалинской области после землетрясения, сообщил мэр города Александр Овсянников."Сегодня было серьезное землетрясение, по последним данным, свыше восьми баллов. Каждый из вас ощутил эти толчки, каждый из вас понял, насколько все это серьезно. После этого прошло четыре волны цунами с заплеском порядка до 200 метров", — написал он в Telegram-канале.Как рассказали РИА Новости в оперативных службах региона, высота волн превысила три метра, а самая мощная визуально доходила до пяти метров. По данным МЧС, в Северо-Курильске затопило порт и рыбозавод "Алаид".Землетрясение магнитудой 8,7 произошло сегодня на Камчатке. Оно стало самым сильным с 1952 года. Толчки ощущались в 47 населенных пунктах. Жертв и серьезно пострадавших нет. В Северо-Курильском районе ввели режим ЧС.

https://ria.ru/20250730/shumshu--2032277591.html

северо-курильск

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северо-курильск, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, происшествия