00:08 21.08.2025 (обновлено: 07:40 21.08.2025)
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,3
П.-КАМЧАТСКИЙ, 21 авг – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло утром в четверг в 82 километрах от Петропавловска-Камчатского, сообщается в Telegram-канале Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН. Толчки зафиксировали в 7.49 по местному времени (22.49 мск в среду)."Магнитуда 5,3. Интенсивность в Петропавловске-Камчатском, по предварительной оценке, составила 3 балла", — говорится в сообщении.Эпицентр землетрясения располагался по координатам 52.6084 северной широты, 159.5552 восточной долготы. Очаг залегал на глубине 56 километров. Еще одно землетрясение магнитудой 4,5 произошло в четверг вблизи южных Курил.Землетрясение на КамчаткеУ берегов Камчатки 30 июля произошло самое мощное землетрясение за весь период наблюдений: его магнитуда достигла 8,8. Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировало в регионе волну цунами высотой до четырех метров.В одном из детских садов обрушилась стена, на момент происшествия там никого не было. Северо-Курильск в Сахалинской области затопило, там ввели режим ЧС. По данным регионального Минздрава, все пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии.С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются, а их интенсивность и мощность постепенно снижается.
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,3

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в 82 км от Петропавловска-Камчатского

П.-КАМЧАТСКИЙ, 21 авг – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло утром в четверг в 82 километрах от Петропавловска-Камчатского, сообщается в Telegram-канале Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.
Толчки зафиксировали в 7.49 по местному времени (22.49 мск в среду).
"Магнитуда 5,3. Интенсивность в Петропавловске-Камчатском, по предварительной оценке, составила 3 балла", — говорится в сообщении.
Эпицентр землетрясения располагался по координатам 52.6084 северной широты, 159.5552 восточной долготы. Очаг залегал на глубине 56 километров.
Еще одно землетрясение магнитудой 4,5 произошло в четверг вблизи южных Курил.
Землетрясение на Камчатке

У берегов Камчатки 30 июля произошло самое мощное землетрясение за весь период наблюдений: его магнитуда достигла 8,8. Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировало в регионе волну цунами высотой до четырех метров.
В одном из детских садов обрушилась стена, на момент происшествия там никого не было. Северо-Курильск в Сахалинской области затопило, там ввели режим ЧС. По данным регионального Минздрава, все пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии.
С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются, а их интенсивность и мощность постепенно снижается.
ПроисшествияКамчаткаПетропавловск-КамчатскийРоссийская академия наукЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
