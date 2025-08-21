https://ria.ru/20250821/kamchatka-2036615007.html

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,3

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло утром в четверг в 82 километрах от Петропавловска-Камчатского, сообщается в Telegram-канале Камчатского филиала Единой... РИА Новости, 21.08.2025

происшествия

камчатка

петропавловск-камчатский

российская академия наук

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/01/2032770294_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_67e3df852955f80e082d9bc0b4a6100e.jpg

П.-КАМЧАТСКИЙ, 21 авг – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло утром в четверг в 82 километрах от Петропавловска-Камчатского, сообщается в Telegram-канале Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН. Толчки зафиксировали в 7.49 по местному времени (22.49 мск в среду)."Магнитуда 5,3. Интенсивность в Петропавловске-Камчатском, по предварительной оценке, составила 3 балла", — говорится в сообщении.Эпицентр землетрясения располагался по координатам 52.6084 северной широты, 159.5552 восточной долготы. Очаг залегал на глубине 56 километров. Еще одно землетрясение магнитудой 4,5 произошло в четверг вблизи южных Курил.Землетрясение на КамчаткеУ берегов Камчатки 30 июля произошло самое мощное землетрясение за весь период наблюдений: его магнитуда достигла 8,8. Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировало в регионе волну цунами высотой до четырех метров.В одном из детских садов обрушилась стена, на момент происшествия там никого не было. Северо-Курильск в Сахалинской области затопило, там ввели режим ЧС. По данным регионального Минздрава, все пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии.С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются, а их интенсивность и мощность постепенно снижается.

камчатка

петропавловск-камчатский

