Церемония прощания с режиссером Бутусовым состоится в субботу
00:45 23.08.2025
Церемония прощания с режиссером Бутусовым состоится в субботу
Церемония прощания с режиссером Бутусовым состоится в субботу
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Церемония прощания с режиссером Юрием Бутусовым состоится в Московском драматическом театре имени Пушкина в 10.00 в субботу. Бутусов умер в возрасте 63 лет. Как уточнил директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок, режиссер утонул во время отдыха с семьей в Болгарии. Бутусова кремировали в Болгарии. Также 14 августа с режиссером простились в Софии. После церемонии прощания в Москве прах Бутусова перевезут в Санкт-Петербург. Соболезнования в связи с трагическим уходом Бутусова из жизни выразили коллективы Театра имени Вахтангова, где он занимал пост главного режиссера с 2018 по 2022 год, Российский академический молодежный театр (РАМТ), Санкт-Петербургский театр имени Ленсовета, которым мастер руководил с 2011 по 2018 годы, Театр Маяковского, ГИТИС и другие. Кроме того, Театр имени Ленсовета посвятит памяти Бутусова показ поставленного им спектакля "Макбет.Кино." 7 сентября. Бутусов родился в 1961 году в Гатчине Ленинградской области. Он в 1996 году окончил режиссёрский факультет Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. С 2011 по 2018 годы был главным режиссёром и художественным руководителем Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета, а с 2018 года по 2022 год - главным режиссёром Театра имени Евгения Вахтангова.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкРежиссер Юрий Бутусов
Режиссер Юрий Бутусов - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Режиссер Юрий Бутусов. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Церемония прощания с режиссером Юрием Бутусовым состоится в Московском драматическом театре имени Пушкина в 10.00 в субботу.
Бутусов умер в возрасте 63 лет. Как уточнил директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок, режиссер утонул во время отдыха с семьей в Болгарии.
Бутусова кремировали в Болгарии. Также 14 августа с режиссером простились в Софии. После церемонии прощания в Москве прах Бутусова перевезут в Санкт-Петербург.
Соболезнования в связи с трагическим уходом Бутусова из жизни выразили коллективы Театра имени Вахтангова, где он занимал пост главного режиссера с 2018 по 2022 год, Российский академический молодежный театр (РАМТ), Санкт-Петербургский театр имени Ленсовета, которым мастер руководил с 2011 по 2018 годы, Театр Маяковского, ГИТИС и другие.
Кроме того, Театр имени Ленсовета посвятит памяти Бутусова показ поставленного им спектакля "Макбет.Кино." 7 сентября.
Бутусов родился в 1961 году в Гатчине Ленинградской области. Он в 1996 году окончил режиссёрский факультет Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. С 2011 по 2018 годы был главным режиссёром и художественным руководителем Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета, а с 2018 года по 2022 год - главным режиссёром Театра имени Евгения Вахтангова.
 
Заголовок открываемого материала