На Западе раскрыли, какой сигнал послал Китай США перед встречей с Россией
15:17 22.08.2025 (обновлено: 16:47 22.08.2025)
На Западе раскрыли, какой сигнал послал Китай США перед встречей с Россией
в мире
китай
сша
индия
шос
россия
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Китай воспользовался пресс-конференцией накануне саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС. — Прим. ред.), чтобы послать США скрытый сигнал, пишет Bloomberg.Издание отмечает, что помощник министра иностранных дел КНР Лю Бинь, завуалированно ссылаясь на Соединенные Штаты, охарактеризовал встречу лидеров ШОС как разрыв с этикой "определенной страны", которая "стремится поставить свои национальные интересы выше интересов других"."Руководящие принципы и основополагающий дух ШОС выходят за рамки устаревших концепций, таких как столкновение цивилизаций, менталитет холодной войны и игры с нулевой суммой. Они со временем стали сильнее и становятся все более заметными", — подчеркнул он.Саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. В нем примут участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Странами-наблюдателями являются Афганистан и Монголия, странами — партнерами по диалогу ШОС — Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
китай
сша
индия
россия
в мире, китай, сша, индия, шос, россия
В мире, Китай, США, Индия, ШОС, Россия
© AP Photo / Chan Long HeiЛюди c китайскими национальными флагами
Люди c китайскими национальными флагами. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Китай воспользовался пресс-конференцией накануне саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС. — Прим. ред.), чтобы послать США скрытый сигнал, пишет Bloomberg.
Издание отмечает, что помощник министра иностранных дел КНР Лю Бинь, завуалированно ссылаясь на Соединенные Штаты, охарактеризовал встречу лидеров ШОС как разрыв с этикой "определенной страны", которая "стремится поставить свои национальные интересы выше интересов других".
"Руководящие принципы и основополагающий дух ШОС выходят за рамки устаревших концепций, таких как столкновение цивилизаций, менталитет холодной войны и игры с нулевой суммой. Они со временем стали сильнее и становятся все более заметными", — подчеркнул он.
Саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. В нем примут участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Странами-наблюдателями являются Афганистан и Монголия, странами — партнерами по диалогу ШОС — Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
