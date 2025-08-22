https://ria.ru/20250822/kitay-2036995381.html

На Западе раскрыли, какой сигнал послал Китай США перед встречей с Россией

На Западе раскрыли, какой сигнал послал Китай США перед встречей с Россией - РИА Новости, 22.08.2025

На Западе раскрыли, какой сигнал послал Китай США перед встречей с Россией

Китай воспользовался пресс-конференцией накануне саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС. — Прим. ред.), чтобы послать США скрытый сигнал, пишет... РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T15:17:00+03:00

2025-08-22T15:17:00+03:00

2025-08-22T16:47:00+03:00

в мире

китай

сша

индия

шос

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940409243_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5328dc02aa275dca5f6d2c47876b3bd1.jpg

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Китай воспользовался пресс-конференцией накануне саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС. — Прим. ред.), чтобы послать США скрытый сигнал, пишет Bloomberg.Издание отмечает, что помощник министра иностранных дел КНР Лю Бинь, завуалированно ссылаясь на Соединенные Штаты, охарактеризовал встречу лидеров ШОС как разрыв с этикой "определенной страны", которая "стремится поставить свои национальные интересы выше интересов других"."Руководящие принципы и основополагающий дух ШОС выходят за рамки устаревших концепций, таких как столкновение цивилизаций, менталитет холодной войны и игры с нулевой суммой. Они со временем стали сильнее и становятся все более заметными", — подчеркнул он.Саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. В нем примут участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Странами-наблюдателями являются Афганистан и Монголия, странами — партнерами по диалогу ШОС — Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

https://ria.ru/20250822/shos-2036892551.html

https://ria.ru/20250821/rossija-2036636360.html

китай

сша

индия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, сша, индия, шос, россия