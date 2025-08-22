https://ria.ru/20250822/alpinistka-2036974681.html

"Нельзя было идти с этим". Шокирующая деталь трагедии на пике Победы

"Нельзя было идти с этим". Шокирующая деталь трагедии на пике Победы

2025-08-22T14:22:00+03:00

2025-08-22T14:22:00+03:00

2025-08-22T14:32:00+03:00

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости, Виктор Званцев, Лев Северинов. Семь тысяч метров над уровнем моря, воздуха так мало, что каждый вдох — подвиг. Сердце бьется вхолостую. Через сутки на такой высоте человек умирает — это медицинский факт. Россиянка Наталья Наговицына лежит там уже десять дней — с переломанной ногой. Как удалось выяснить РИА Новости, опытная альпинистка перед восхождением совершила роковую ошибку, которая, видимо, и привела к трагедии.Влюбленная в вершиныКаждый год Наговицына ездила на спортивные сборы в Ала-Арчу — самый известный в России альпинистский лагерь. За ее плечами уже три покоренных семитысячника из пяти на территории бывшего СССР. За пять скалолазы получают значок "Снежный барс"."Ради этого она и отправилась на пик Победы", — рассказывают знакомые.Проклятие семьиГоры уже забрали у Натальи мужа. В августе 2021-го она с Сергеем совершала восхождение на соседний пик Хан-Тенгри. На высоте около семи тысяч метров его парализовало — инсульт.Спасатели советовали Наталье оставить супруга и спускаться — был риск попасть под лавину. Тогда погибли бы оба. Категорически отказалась. Дождалась помощи, но протащили всего 400 метров — сказывалась нехватка кислорода.Уже в бреду Сергей отстегнулся от страховки и сорвался в пропасть. Тело так и не нашли.Через год вдова установила на этом месте мемориальную доску. Вместо цветов — несколько бутылок кваса, Сергей его очень любил.Заплатила сотни тысячВ Киргизию Наговицына отправилась в конце июля. Как утверждают некоторые СМИ, воспользовалась услугами туроператора Ak-SaiTravel, заплатив за все около 400 тысяч рублей. Группу, по данным "АиФ", вел гид. На самом опасном участке — Черной скале, где не раз погибали альпинисты, он сорвался и потянул за собой Наталью.По другой версии, гида не было. "Аксай давно не водит на пик Победы", — говорит альпинист Павел, знакомый Наговициной. Это подтверждает сайт туроператора.А в группе из ее знакомых был только итальянец Лука, с которым она дружила уже несколько лет.Роковое решениеПосле покорения вершины предстояло самое трудное — спуститься. Большинство трагедий происходит именно на этом этапе: организм ослаблен, координация хуже, огромная нагрузка на ноги. Наговицына сорвалась в пропасть 12 августа, сломала ногу.Совсем недавно, в мае, у нее тоже был перелом ноги, отмечают альпинисты.И уточняют: "При таких травмах подниматься нельзя минимум год. А она пошла через три месяца".Возможно, это и стало причиной трагедии.Помощь из ИталииНаталье попытался помочь Лука — и погиб.Его тело до сих пор на горе. Ждут спасателей с опытным пилотом вертолета из Италии. Из-за погоды ближайший вылет — 25 августа.Наговицына же, предположительно, десятый день в одиночестве борется за жизнь на высоте 7150 метров — в "зоне смерти". Это место эксперты называют кошмаром для спасательной операции: пропасти, ледопады, множество смертельных нюансов.Пытались отправить вертолет. Но МИ-8 дотянул максимум до шести тысяч. Сейчас к Наговициной поднимаются профессиональные альпинисты. При самом благоприятном сценарии дойдут в субботу или воскресенье.Председатель Федерации скалолазания Татьяна Щегловатых не дает прогнозов. "Все зависит от организма, как он реагирует на высоту. Для долгого пребывания нужны питание, жидкость, медикаменты. Как долго выдержит, сказать не могу — все очень индивидуально", — поясняет она.А тем временем счет за операцию растет. По данным Mash, спасение уже оценивается в 58,8 тысячи долларов — почти пять миллионов рублей. У Натальи базовая страховка только на 35 тысяч долларов. Остальное могут взыскать с ее сына — в случае смерти альпинистки. Окончательно все прояснится в ближайшие дни.

