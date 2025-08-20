https://ria.ru/20250820/proisshestviya-2036549727.html

"Муж еще тогда все знал": что мешает спасти российскую альпинистку

"Муж еще тогда все знал": что мешает спасти российскую альпинистку - РИА Новости, 20.08.2025

"Муж еще тогда все знал": что мешает спасти российскую альпинистку

"Одна на высоте примерно семь тысяч сто метров со сломанной ногой и без связи" — родные альпинистки Натальи Наговицыной, застрявшей на Пике Победы в Киргизии,...

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. "Одна на высоте примерно семь тысяч сто метров со сломанной ногой и без связи" — родные альпинистки Натальи Наговицыной, застрявшей на Пике Победы в Киргизии, не теряют надежды на ее благополучное возвращение. Местные власти тем временем готовят спасательную операцию. РИА Новости разбиралось в ситуации.Интернациональная командаРоссиянка Наталья Наговицына 12 августа в составе группы альпинистов в очередной раз отправилась покорять Пик Победы и на высоте семь тысяч метров сломала ногу. Партнеры оказали первую помощь, но вытащить спортсменку в одиночку не смогли — природные условия, сложный рельеф и плохая погода осложняли задачу. Закутали Наталью в спальный мешок и оставили на высоте, а сами отправились за подмогой.Однако вскоре помощь потребовалась уже другим членам команды, среди которых были альпинисты из России, Италии и Германии. Местные власти выслали вертолет, но добраться до места не удалось: на высоте четыре с половиной тысячи метров Ми-8 совершил жесткую посадку. Максимальная высота, на которую может подняться машина, — около шести тысяч. Из десятерых человек на борту пострадали двое: командир экипажа и спасатель частной туркомпании. У обоих переломы. Причина ЧП — плохие погодные условия.К тому времени двое альпинистов из команды получили серьезные увечья, а один, итальянец, погиб. Предварительно, из-за отека легких. Группу в конце концов вытащили, к Наталье же отправили беспилотник."Прилетевший 16 августа дрон зафиксировал, что она жива, — написала в недавно созданном телеграм-канале сестра Наговицыной Юлия. — Собиравшиеся туда спасатели сейчас спускают ребят, которые обморожены, но передвигаются самостоятельно. Наташа же двигаться не может, а время работает против нее. Неизвестно, сколько осталось продуктов и газа".Смертельное восхождениеВ сложной ситуации Наталья не в первый раз — четыре года назад, в августе 2021-го, она вместе с мужем Сергеем отправилась покорять пирамидальный Пик Хан-Тенгри (две высоты 6995 и 7010 метров), расположенный недалеко от Пика Победы (7439 метров).Во время восхождения, на высоте около семи тысяч метров, по данным РИА Спорт, Сергей пожаловался на боль в желудке. Однако до цели было совсем недалеко, поэтому пара, попив чай с шоколадкой, продолжила восхождение. Вскоре Наговицына парализовало. Наталья связалась со спасателями, которые посоветовали оставить супруга и спускаться в базовый лагерь — был большой риск попасть под лавину. Тогда бы оба погибли, оставив сына сиротой.Но альпинистка категорически отказалась бросать мужа и вместе с ним дождалась спасателей. Сергея смогли протащить лишь 400 метров — сказывалась нехватка кислорода. В итоге его оставили, а Наталью спустили вниз. Уже в бреду Наговицын отстегнулся от защиты и сорвался в пропасть. Тело так и не нашли, а вдова спустя год установила в месте гибели памятную табличку и оставила несколько бутылок кваса, который очень любил погибший.Мистическая детальСергей Наговицын был опытным альпинистом, регулярно совершал восхождения. Кроме того, писал статьи и делал интервью с коллегами по цеху для специализированного издания "Ветер странствий". Так, например, за полтора года до трагедии вместе с другим альпинистом Борисом Дедешко он анализировал гибель троих товарищей — Мурата Отепбаева, Александра Чечулина и Андрея Корнеева, так и не вернувшихся с Пика Победы в августе 2019-го."Они втроем решили пройти траверс трех вершин Пика Победы: Восточную, Центральную и Западную с перевала Чон-Терен, с востока на запад, — рассказывал тогда Дедешко. — Вышли 5 августа и планировали преодолеть весь маршрут за семь дней. Но все шло не так гладко, как рассчитывали. Большое количество снега и частое отсутствие видимости затрудняли движение".На вершину вышли только на десятый день, 15 августа, проведя семь дней на высоте около семи тысяч метров. Газ и продукты закончились, а запасов не было. К тому же заболел Чечулин — симптомы были очень похожи на отек легких. Начать спасательную операцию мешала плохая погода. Когда 20 августа вертолет все же смог вылететь, никого из альпинистов обнаружить не удалось. Вероятно, они попали под лавину и навсегда остались на склоне."Пик Победы считается одним из самых сложных для восхождения", — говорил тогда Сергей Наговицын, даже не предполагая, что спустя пять лет там застрянет уже его вдова.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобороны страны, для спасения Наговицыной направлена группа из четверых профессиональных альпинистов от турфирмы, организующей восхождения. Им нужно "набрать более двух километров высоты" до места, где находится Наталья, уточнили в ведомстве. При благоприятных погодных условиях подъем займет не меньше трех дней.

