СМИ: альпинистке Наговицыной могут выставить большой счет за спасение
Mash: c Наговицыной могут взыскать часть из $58 тысяч, потраченных на спасение
© Фото : соцсети Натальи НаговицынойРоссийская альпинистка Наталья Наговицына
© Фото : соцсети Натальи Наговицыной
Российская альпинистка Наталья Наговицына . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. C российской альпинистки Натальи Наговицыной, застрявшей со сломанной ногой на высоте семь тысяч метров на пике Победы в горах Киргизии, могут взыскать часть средств, потраченных на ее спасение, сообщает Telegram-канале Mash.
"Предварительно, пока спасение оценивают в 58,8 тысячи долларов (4 718 000 рублей. — Прим. Ред.). В сумму входят: вертолеты, медики и, возможно, эвакуация тела, если альпинистка не выживет", — говорится в публикации.
По данным Telegram-канала, Наговицына оформила лишь базовую страховку, которая покрывает только 35 тысяч долларов (2 808 000 рублей). Оставшаяся часть в случае смерти альпинистки может быть выплачена ее сыном.
Наговицына получила травму ноги 12 августа при спуске с пика Победы — самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7200 метров над уровнем моря. Ее пытались спасти другие альпинисты, но из-за сложных погодных условий их попытка не увенчалась успехом, а один из них погиб от переохлаждения. Для эвакуации альпинистов 16 августа был привлечен вертолет Ми-8 министерства обороны Киргизии. В районе пика Победы из-за сильной турбулентности он совершил жесткую посадку, находившиеся на борту получили незначительные травмы. Вылетевшему на замену вертолету Ми-17ВМ удалось совершить один эвакуационный рейс и вывезти спасателей и нескольких альпинистов, в том числе одного россиянина. Однако потом из-за резкого ухудшения погоды повторные вылеты стали невозможными, они возобновились только во вторник.