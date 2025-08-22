https://ria.ru/20250822/alpinizm-2036877781.html

СМИ: альпинистке Наговицыной могут выставить большой счет за спасение

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. C российской альпинистки Натальи Наговицыной, застрявшей со сломанной ногой на высоте семь тысяч метров на пике Победы в горах Киргизии, могут взыскать часть средств, потраченных на ее спасение, сообщает Telegram-канале Mash."Предварительно, пока спасение оценивают в 58,8 тысячи долларов (4 718 000 рублей. — Прим. Ред.). В сумму входят: вертолеты, медики и, возможно, эвакуация тела, если альпинистка не выживет", — говорится в публикации.По данным Telegram-канала, Наговицына оформила лишь базовую страховку, которая покрывает только 35 тысяч долларов (2 808 000 рублей). Оставшаяся часть в случае смерти альпинистки может быть выплачена ее сыном.Наговицына получила травму ноги 12 августа при спуске с пика Победы — самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7200 метров над уровнем моря. Ее пытались спасти другие альпинисты, но из-за сложных погодных условий их попытка не увенчалась успехом, а один из них погиб от переохлаждения. Для эвакуации альпинистов 16 августа был привлечен вертолет Ми-8 министерства обороны Киргизии. В районе пика Победы из-за сильной турбулентности он совершил жесткую посадку, находившиеся на борту получили незначительные травмы. Вылетевшему на замену вертолету Ми-17ВМ удалось совершить один эвакуационный рейс и вывезти спасателей и нескольких альпинистов, в том числе одного россиянина. Однако потом из-за резкого ухудшения погоды повторные вылеты стали невозможными, они возобновились только во вторник.

