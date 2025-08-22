Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил шансы на выживание альпинистки, застрявшей в горах Киргизии
10:44 22.08.2025 (обновлено: 14:23 22.08.2025)
Эксперт оценил шансы на выживание альпинистки, застрявшей в горах Киргизии
Эксперт оценил шансы на выживание альпинистки, застрявшей в горах Киргизии - РИА Новости, 22.08.2025
Эксперт оценил шансы на выживание альпинистки, застрявшей в горах Киргизии
Прогноз на спасение российской альпинистки Натальи Наговицыной, застрявшей на пике Победы со сломанной ногой в Киргизии, определить невозможно, нужно надеяться... РИА Новости, 22.08.2025
ВЛАДИВОСТОК, 22 авг — РИА Новости. Прогноз на спасение российской альпинистки Натальи Наговицыной, застрявшей на пике Победы со сломанной ногой в Киргизии, определить невозможно, нужно надеяться на крепкий организм спортсменки, сообщила РИА Новости председатель Федерации скалолазания Татьяна Щеглеватых. Наговицына получила травму ноги 12 августа при спуске с пика Победы — самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7200 метров над уровнем моря. Ее пытались спасти другие альпинисты, но из-за сложных погодных условий их попытка не увенчалась успехом, а один из них погиб от переохлаждения. Для эвакуации альпинистов 16 августа был привлечён вертолет Ми-8 Министерства обороны Киргизии. В районе пика Победы из-за сильной турбулентности он совершил жесткую посадку, находившиеся на борту получили незначительные травмы. Вылетевшему на замену вертолету Ми-17ВМ удалось совершить один эвакуационный рейс и вывезти спасателей и нескольких альпинистов, в том числе одного гражданина России. Однако потом из-за резкого ухудшения погоды повторные вылеты стали невозможными и возобновились только во вторник. "Я не хочу делать прогнозов, всегда надо надеяться на успех. Но те условия, в которых находится Наталья, и подход к ней, и само место — очень неудобны для спасательной операции: там и пропасти, и ледопады, столько нюансов, что трудно сказать. Надо надеяться, что у нее крепкий организм, что высоту она перенесет хорошо, что спасатели к ней смогут подойти и спустить ее хотя бы на место, где можно транспортировать на вертолете", — сказала Щеглеватых. Как она отметила, точных прогнозов спасения дать невозможно, так как каждый человек индивидуален. "Все зависит от организма — как он реагирует на высоту, у всех этот процесс проходит по-разному. Для долгого пребывания на высоте нужно питание, жидкость, медикаменты, если есть кислород, то это намного облегчает нахождение на высоте. Как долго (возможно пребывание на вершине. — Прим. ред.), я не могу сказать, все очень индивидуально", — отмечает эксперт. По ее словам, пик Победы — это один из сложных семитысячников и для покорения этой вершины нужна очень хорошая подготовка и альпинистский опыт. "Уметь работать со снаряжением, ходить по перилам, уметь ходить в "кошках" и многое другое", — сообщила Щеглеватых.
Эксперт оценил шансы на выживание альпинистки, застрявшей в горах Киргизии

Щеглеватых: прогноз на спасение альпинистки Наговицыной определить невозможно

ВЛАДИВОСТОК, 22 авг — РИА Новости. Прогноз на спасение российской альпинистки Натальи Наговицыной, застрявшей на пике Победы со сломанной ногой в Киргизии, определить невозможно, нужно надеяться на крепкий организм спортсменки, сообщила РИА Новости председатель Федерации скалолазания Татьяна Щеглеватых.
Наговицына получила травму ноги 12 августа при спуске с пика Победы — самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7200 метров над уровнем моря. Ее пытались спасти другие альпинисты, но из-за сложных погодных условий их попытка не увенчалась успехом, а один из них погиб от переохлаждения. Для эвакуации альпинистов 16 августа был привлечён вертолет Ми-8 Министерства обороны Киргизии. В районе пика Победы из-за сильной турбулентности он совершил жесткую посадку, находившиеся на борту получили незначительные травмы. Вылетевшему на замену вертолету Ми-17ВМ удалось совершить один эвакуационный рейс и вывезти спасателей и нескольких альпинистов, в том числе одного гражданина России. Однако потом из-за резкого ухудшения погоды повторные вылеты стали невозможными и возобновились только во вторник.
СМИ: альпинистке Наговицыной могут выставить большой счет за спасение
Вчера, 01:07
"Я не хочу делать прогнозов, всегда надо надеяться на успех. Но те условия, в которых находится Наталья, и подход к ней, и само место — очень неудобны для спасательной операции: там и пропасти, и ледопады, столько нюансов, что трудно сказать. Надо надеяться, что у нее крепкий организм, что высоту она перенесет хорошо, что спасатели к ней смогут подойти и спустить ее хотя бы на место, где можно транспортировать на вертолете", — сказала Щеглеватых.
Как она отметила, точных прогнозов спасения дать невозможно, так как каждый человек индивидуален.
"Все зависит от организма — как он реагирует на высоту, у всех этот процесс проходит по-разному. Для долгого пребывания на высоте нужно питание, жидкость, медикаменты, если есть кислород, то это намного облегчает нахождение на высоте. Как долго (возможно пребывание на вершине. — Прим. ред.), я не могу сказать, все очень индивидуально", — отмечает эксперт.
По ее словам, пик Победы — это один из сложных семитысячников и для покорения этой вершины нужна очень хорошая подготовка и альпинистский опыт.
"Уметь работать со снаряжением, ходить по перилам, уметь ходить в "кошках" и многое другое", — сообщила Щеглеватых.
Для спасения альпинистки в горах Киргизии вертолетом нужная хорошая погода
21 августа, 16:37
 
