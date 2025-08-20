Рейтинг@Mail.ru
Боливии следует остаться с БРИКС, заявил президент страны - РИА Новости, 20.08.2025
18:53 20.08.2025
Боливии следует остаться с БРИКС, заявил президент страны
Боливии следует остаться с БРИКС, а не быть частью западного блока, приходящего в упадок, заявил в интервью РИА Новости президент Боливии Луис Арсе . РИА Новости, 20.08.2025
ЛА-ПАС, 20 авг - РИА Новости. Боливии следует остаться с БРИКС, а не быть частью западного блока, приходящего в упадок, заявил в интервью РИА Новости президент Боливии Луис Арсе . "Взяв курс на БРИКС, Боливия имеет наибольшие возможности для выхода на рынки Китая, Индии, России - со всеми странами, которые в настоящее время входят в блок БРИКС, а их довольно много, и которые представляют значительную долю населения и мировой экономики", - сказал он. Семнадцатого августа в Боливии прошли выборы президента, во второй тур, который состоится 19 октября, прошли два оппозиционных кандидата от правых сил Родриго Пас и Хорхе Кирога. "Конечно, новое правительство, несомненно, оценит, отвечает ли это (партнёрство с БРИКС - ред.) его интересам или нет, но я считаю, что в интересах Боливии быть в южноамериканском общем рынке МЕРКОСУР, в ее интересах присутствовать в этом молодом блоке (БРИКС - ред.), который, с моей точки зрения, станет победителем. Нам больше не выгодно быть со старым блоком США и Европы, приходящим в упадок", - добавил Арсе. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами - партнерами БРИКС. Шестого января 2025 года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, сообщило о вступлении Индонезии в объединение в качестве полноправного участника.
Луис Альберто Арсе Катакора
Луис Альберто Арсе Катакора - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Луис Альберто Арсе Катакора. Архивное фото
ЛА-ПАС, 20 авг - РИА Новости. Боливии следует остаться с БРИКС, а не быть частью западного блока, приходящего в упадок, заявил в интервью РИА Новости президент Боливии Луис Арсе .
"Взяв курс на БРИКС, Боливия имеет наибольшие возможности для выхода на рынки Китая, Индии, России - со всеми странами, которые в настоящее время входят в блок БРИКС, а их довольно много, и которые представляют значительную долю населения и мировой экономики", - сказал он.
Семнадцатого августа в Боливии прошли выборы президента, во второй тур, который состоится 19 октября, прошли два оппозиционных кандидата от правых сил Родриго Пас и Хорхе Кирога.
"Конечно, новое правительство, несомненно, оценит, отвечает ли это (партнёрство с БРИКС - ред.) его интересам или нет, но я считаю, что в интересах Боливии быть в южноамериканском общем рынке МЕРКОСУР, в ее интересах присутствовать в этом молодом блоке (БРИКС - ред.), который, с моей точки зрения, станет победителем. Нам больше не выгодно быть со старым блоком США и Европы, приходящим в упадок", - добавил Арсе.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами - партнерами БРИКС. Шестого января 2025 года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, сообщило о вступлении Индонезии в объединение в качестве полноправного участника.
