https://ria.ru/20250818/rakhmon-2036058892.html

Путин рассказал президенту Таджикистана об итогах встречи с Трампом

Путин рассказал президенту Таджикистана об итогах встречи с Трампом - РИА Новости, 18.08.2025

Путин рассказал президенту Таджикистана об итогах встречи с Трампом

Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном и рассказал ему об итогах переговоров на Аляске, сообщила... РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T14:29:00+03:00

2025-08-18T14:29:00+03:00

2025-08-18T15:31:00+03:00

таджикистан

в мире

украина

владимир путин

эмомали рахмон

россия

дональд трамп

встреча путина и трампа на аляске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/18/1991061469_0:256:3185:2048_1920x0_80_0_0_a330d45f3a33a1cdca4c37b9ead4aab2.jpg

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном и рассказал ему об итогах переговоров на Аляске, сообщила пресс-служба Кремля."Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону, чтобы поделиться оценками итогов состоявшейся в Анкоридже российско-американской встречи в верхах", — говорится в заявлении.Рахмон, в свою очередь, приветствовал шаги, направленные на политико-дипломатическое урегулирование украинского кризиса.Президенты затронули актуальные вопросы развития российско-таджикистанских отношений и подготовки к государственному визиту Путина в Таджикистан, саммиту "Центральная Азия — Россия" и заседанию Совета глав государств СНГ. Мероприятия состоятся в октябре в Душанбе.Путин уже обсудил итоги встречи на Аляске с лидерами ЮАР, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана.Встреча Путина и Трампа

https://ria.ru/20250818/putin-2035937835.html

https://ria.ru/20250818/alyaska-2035983341.html

таджикистан

украина

россия

аляска

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

таджикистан, в мире, украина, владимир путин, эмомали рахмон, россия, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске, сергей лавров, аляска