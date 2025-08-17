https://ria.ru/20250817/ukraina-2035944922.html

Депутат Рады назвал проведение выборов частью завершения конфликта

2025-08-17T20:40:00+03:00

МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Утративший легитимность Владимир Зеленский на предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом будет продолжать "гнуть линию войны", завершение процесса узурпации им власти и проведение выборов на Украине являются частью урегулирования конфликта, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем обращении к американскому лидеру. Зеленский направится с визитом в Вашингтон в понедельник. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. "В преддверии встречи президента США Трампа с самопровозглашенным президентом Украины Зеленским написал обращение к главе США", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. Он опубликовал текст обращения, в котором заявил, что Зеленский не выражает мнение украинцев, поскольку его полномочия как главы государства истекли весной 2024 года. "У нас так никто и не спросил, хотим ли мы продолжения войны, в Евросоюз и в НАТО. Вместо нас, граждан Украины, в этом расписался нелегитимный президент Зеленский и лидеры Европы. Хотя мы не давали им права решать вместо нас. Это право у нас банально украли, отменив выборы и запретив карательными мерами говорить о мире", - отметил Дубинский. Он считает, что на предстоящей встрече с Трампом Зеленский снова будет "гнуть линию вечной войны" и это будет продолжаться до тех пор, пока США будут воспринимать его как того, кто выражает мнение граждан Украины. "Завершение периода узурпации власти Зеленским и проведение выборов в Украине являются неотъемлемой частью процесса завершения войны, без которого она не закончится никогда. Никогда, пока у власти будет Зеленский. Мы призываем вас сделать восстановление избирательного процесса в Украине обязательным условием для любого диалога с Зеленским и его окружением", - говорится в обращении. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. Разговор на Аляске приближает к нужным решениям, заявил позже Путин. Он добавил, что на Аляске в ходе переговоров с президентом Трампом обсудил возможное разрешение украинского кризиса на справедливой основе. По словам Путина, Россия хотела бы скорейшего прекращения боевых действий на Украине, как и американская администрация. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".

