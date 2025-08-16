https://ria.ru/20250816/putin-2035817696.html

Опубликован список участников совещания Путина после визита на Аляску

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Опубликован список участников совещания, которое провел президент России Владимир Путин в Кремле после визита на Аляску и российско-американских переговоров в верхах, среди участников и те, кто был с главой государства в США. Согласно сайту Кремля, в совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава президентской администрации Антон Вайно, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев и секретарь Совбеза Сергей Шойгу, а также первый вице-премьер Денис Мантуров, первый замруководителя администрации президента Алексей Громов и первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. На совещании были и члены российской делегации - министр обороны Андрей Белоусов, замруководителя администрации и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, помощник главы государства Юрий Ушаков, глава Минфина Антон Силуанов и министр иностранных дел Сергей Лавров. Также были приглашены вице-премьер Александр Новак, помощник президента Владимир Мединский, глава минэкономразвития Максим Решетников, председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и начальник Генштаба Валерий Герасимов.

