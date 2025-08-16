Рейтинг@Mail.ru
Опубликован список участников совещания Путина после визита на Аляску - РИА Новости, 16.08.2025
19:11 16.08.2025
Опубликован список участников совещания Путина после визита на Аляску
политика
россия
аляска
сша
владимир путин
михаил мишустин
вячеслав володин
госдума рф
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Опубликован список участников совещания, которое провел президент России Владимир Путин в Кремле после визита на Аляску и российско-американских переговоров в верхах, среди участников и те, кто был с главой государства в США. Согласно сайту Кремля, в совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава президентской администрации Антон Вайно, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев и секретарь Совбеза Сергей Шойгу, а также первый вице-премьер Денис Мантуров, первый замруководителя администрации президента Алексей Громов и первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. На совещании были и члены российской делегации - министр обороны Андрей Белоусов, замруководителя администрации и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, помощник главы государства Юрий Ушаков, глава Минфина Антон Силуанов и министр иностранных дел Сергей Лавров. Также были приглашены вице-премьер Александр Новак, помощник президента Владимир Мединский, глава минэкономразвития Максим Решетников, председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и начальник Генштаба Валерий Герасимов.
политика, россия, аляска, сша, владимир путин, михаил мишустин, вячеслав володин, госдума рф
Политика, Россия, Аляска, США, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Российский фонд прямых инвестиций, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Встреча Путина и Трампа на Аляске
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Опубликован список участников совещания, которое провел президент России Владимир Путин в Кремле после визита на Аляску и российско-американских переговоров в верхах, среди участников и те, кто был с главой государства в США.
Согласно сайту Кремля, в совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава президентской администрации Антон Вайно, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев и секретарь Совбеза Сергей Шойгу, а также первый вице-премьер Денис Мантуров, первый замруководителя администрации президента Алексей Громов и первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.
На совещании были и члены российской делегации - министр обороны Андрей Белоусов, замруководителя администрации и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, помощник главы государства Юрий Ушаков, глава Минфина Антон Силуанов и министр иностранных дел Сергей Лавров.
Также были приглашены вице-премьер Александр Новак, помощник президента Владимир Мединский, глава минэкономразвития Максим Решетников, председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и начальник Генштаба Валерий Герасимов.
Президент США Дональд Трамп во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в узком составе на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Путин рассказал о темах переговоров с Трампом
