https://ria.ru/20250816/iran-2035789421.html

Президент Ирана получил приглашение принять участие в саммите ШОС

Президент Ирана получил приглашение принять участие в саммите ШОС - РИА Новости, 16.08.2025

Президент Ирана получил приглашение принять участие в саммите ШОС

Президент Ирана Масуд Пезешкиан получил приглашение для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае в конце августа, заявил замглавы... РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T15:28:00+03:00

2025-08-16T15:28:00+03:00

2025-08-16T15:28:00+03:00

в мире

шос

иран

китай

масуд пезешкиан

мехди санаи

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031150626_0:36:3072:1764_1920x0_80_0_0_9ea4ca2d92f1b7cad5d71d78ebe0e5c3.jpg

ТЕГЕРАН, 16 авг - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан получил приглашение для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае в конце августа, заявил замглавы администрации иранского президента по политическим вопросам, экс-посол Ирана в России Мехди Санаи. В конце июля министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября, он станет крупнейшим в истории ШОС. "Президент (Ирана - ред.) получил приглашение принять участие в саммите ШОС в Китае в августе", - написал Санаи на своей странице в соцсети Х. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Беларусь, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.

https://ria.ru/20250808/sammit-2034177254.html

иран

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, шос, иран, китай, масуд пезешкиан, мехди санаи