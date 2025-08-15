Рейтинг@Mail.ru
Прощание с Юрием Бутусовым в Москве пройдет 23 августа, сообщил источник - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:53 15.08.2025 (обновлено: 17:02 15.08.2025)
https://ria.ru/20250815/proschanie-2035528787.html
Прощание с Юрием Бутусовым в Москве пройдет 23 августа, сообщил источник
Прощание с Юрием Бутусовым в Москве пройдет 23 августа, сообщил источник - РИА Новости, 15.08.2025
Прощание с Юрием Бутусовым в Москве пройдет 23 августа, сообщил источник
Прощание с режиссером Юрием Бутусовым пройдет в Театре имени Пушкина в Москве 23 августа, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T14:53:00+03:00
2025-08-15T17:02:00+03:00
юрий бутусов
умер юрий бутусов
москва
культура
болгария
санкт-петербург
кирилл крок
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0a/2034430997_0:109:3098:1852_1920x0_80_0_0_bdc026fe257e1ef66310b3f790f6ce81.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Прощание с режиссером Юрием Бутусовым пройдет в Театре имени Пушкина в Москве 23 августа, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Бутусов умер в возрасте 63 лет. Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок сообщил, что режиссер утонул в Болгарии, где отдыхал с семьей."Прощание с Юрием Бутусовым будет в театре Пушкина в субботу, 23 августа", - сказала собеседница агентства.О времени прощания будет сообщено позже.Ранее Крок сообщил РИА Новости, что Бутусова кремируют в Болгарии, а затем перевезут в Санкт-Петербург для захоронения. В четверг прощание с режиссером состоялось в Софии в Болгарии.Бутусов родился в 1961 году в Гатчине Ленинградской области. Он в 1996 году окончил режиссёрский факультет Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. С 2011 по 2018 годы был главным режиссёром и художественным руководителем Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета, а с 2018 года по 2022 год - главным режиссёром Театра имени Вахтангова.
москва
болгария
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0a/2034430997_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_6976e39e64b37056bac490cb1d65fd90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
юрий бутусов, умер юрий бутусов, москва, болгария, санкт-петербург, кирилл крок
Юрий Бутусов, Умер Юрий Бутусов, Москва, Культура, Болгария, Санкт-Петербург, Кирилл Крок
Прощание с Юрием Бутусовым в Москве пройдет 23 августа, сообщил источник

Прощание с Юрием Бутусовым пройдет в Театре Пушкина в Москве 23 августа

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТеатральный режиссер Юрий Бутусов
Театральный режиссер Юрий Бутусов - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Прощание с режиссером Юрием Бутусовым пройдет в Театре имени Пушкина в Москве 23 августа, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Бутусов умер в возрасте 63 лет. Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок сообщил, что режиссер утонул в Болгарии, где отдыхал с семьей.
"Прощание с Юрием Бутусовым будет в театре Пушкина в субботу, 23 августа", - сказала собеседница агентства.
О времени прощания будет сообщено позже.
Ранее Крок сообщил РИА Новости, что Бутусова кремируют в Болгарии, а затем перевезут в Санкт-Петербург для захоронения. В четверг прощание с режиссером состоялось в Софии в Болгарии.
Бутусов родился в 1961 году в Гатчине Ленинградской области. Он в 1996 году окончил режиссёрский факультет Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. С 2011 по 2018 годы был главным режиссёром и художественным руководителем Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета, а с 2018 года по 2022 год - главным режиссёром Театра имени Вахтангова.
 
КультураЮрий БутусовУмер Юрий БутусовМоскваБолгарияСанкт-ПетербургКирилл Крок
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала