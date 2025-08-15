https://ria.ru/20250815/proschanie-2035528787.html
Прощание с Юрием Бутусовым в Москве пройдет 23 августа, сообщил источник
Прощание с Юрием Бутусовым в Москве пройдет 23 августа, сообщил источник - РИА Новости, 15.08.2025
Прощание с Юрием Бутусовым в Москве пройдет 23 августа, сообщил источник
Прощание с режиссером Юрием Бутусовым пройдет в Театре имени Пушкина в Москве 23 августа, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Прощание с режиссером Юрием Бутусовым пройдет в Театре имени Пушкина в Москве 23 августа, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Бутусов умер в возрасте 63 лет. Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок сообщил, что режиссер утонул в Болгарии, где отдыхал с семьей."Прощание с Юрием Бутусовым будет в театре Пушкина в субботу, 23 августа", - сказала собеседница агентства.О времени прощания будет сообщено позже.Ранее Крок сообщил РИА Новости, что Бутусова кремируют в Болгарии, а затем перевезут в Санкт-Петербург для захоронения. В четверг прощание с режиссером состоялось в Софии в Болгарии.Бутусов родился в 1961 году в Гатчине Ленинградской области. Он в 1996 году окончил режиссёрский факультет Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. С 2011 по 2018 годы был главным режиссёром и художественным руководителем Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета, а с 2018 года по 2022 год - главным режиссёром Театра имени Вахтангова.
Прощание с Юрием Бутусовым в Москве пройдет 23 августа, сообщил источник
Прощание с Юрием Бутусовым пройдет в Театре Пушкина в Москве 23 августа