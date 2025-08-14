https://ria.ru/20250814/pushkov-2035229986.html

Пушков заявил о расхождениях в позициях Трампа и ЕС по Украине

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Страны Евросоюза пытаются сделать вид, что подчинили президента США Дональда Трампа своей позиции по Украине, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков. "Европейцы пытаются сделать вид, будто они полностью подчинили Трампа своей позиции по Украине, и на Аляске он якобы будет повязан по рукам и ногам обещаниями, которые он будто бы дал европейцам. Это следует из поста главы МИД Франции Жан-Ноэля Барро, который очень любит рассказывать французам, как он будет "душить" российскую экономику. С удушением, впрочем, дела плохи", - написал Пушков в своем телеграм-канале. Сенатор также напомнил о расхождениях позиций Трампа и ЕС по Украине. Он также добавил, что Трамп никогда не поддерживал "те гарантии безопасности, которые хотели бы дать Франция, Британия и Германия". "Вероятно, французский министр что-то неверно понял. Иначе не ставил бы знак равенства между позицией Парижа и Вашингтона. Или просто пытается сделать хорошую мину при неважной игре евроруководителей, которых оставили в стороне от переговоров", - констатировал член конституционного комитета СФ. Ранее телеканал CNN со ссылкой на европейских дипломатов сообщил, что Трамп поддержал идею предоставления Киеву гарантий безопасности, которые бы включали роль США. Позже с аналогичным заявлением выступил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. При этом издание Politico со ссылкой на осведомленный источник писало, что Трамп согласился на американское участие в предоставлении Украине гарантий безопасности, но только в том случае, если данные действия Вашингтона не будут сопряжены с НАТО. Канцлер Германии Фридрих Мерц в среду организовал онлайн-встречу по украинскому вопросу, чтобы попытаться добиться согласования позиции Запада в преддверии предстоящих переговоров президентов России и США на Аляске. Для участия во встрече в Берлин прибыл Владимир Зеленский. Сначала состоялась видеоконференция европейских лидеров, в которой также приняли участие председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Зеленский. После этого прошла онлайн-беседа с участием Трампа, европейских лидеров и Зеленского. Затем состоялось онлайн-заседание так называемой коалиции желающих, которая занимается координацией военной и финансовой поддержки Киева. В среду заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев заявил, что встреча Европы и Киева по Украине является политически и практически ничтожным действием. По его словам, европейцы на словах поддерживают дипломатические усилия Вашингтона и Москвы по урегулированию украинского кризиса, фактически же Евросоюз их саботирует. Москва полагает, что эскалация украинского конфликта для ряда европейских правительств - единственная возможность оправдать перед своими гражданами форсированные инвестиции в милитаризацию и стагнацию экономики, добавил Фадеев. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.

