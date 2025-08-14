Баку не рассматривает крушение самолета AZAL как умышленную атаку

Рейтинг@Mail.ru
23:55 14.08.2025
в мире
азербайджан
казахстан
ильхам алиев
БАКУ, 15 авг - РИА Новости. Баку не рассматривает крушение самолета AZAL в Казахстане как умышленную атаку, заявил глава азербайджанского государства Ильхам Алиев. "Азербайджан не рассматривает это как умышленное нападение. Мы лишь потребовали признания случившегося, наказания виновных и полной компенсации", - сказал Алиев Fox News. Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer-190 компании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 19 июля заявил, что Баку настаивает на выплате компенсаций семьям погибших и пострадавшим при крушении самолета. Кроме того, Алиев сообщил о подготовке документов для подачи иска в международные судебные инстанции против России в связи с этим инцидентом. Президент России Владимир Путин принес президенту Азербайджана свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент с азербайджанским самолетом произошел в воздушном пространстве РФ, сообщала пресс-служба Кремля. Расследование причин крушения самолета пока не завершено. В феврале минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчет о крушении самолета "Азербайджанских авиалиний" вблизи Актау. В документе говорится, что первоначальный осмотр сохранившихся фрагментов выявил множество сквозных и несквозных повреждений разной величины и формы в хвостовой части фюзеляжа, киля и стабилизатора, рулей высоты и направления. Что стало причиной их появления и кто ответственен за крушение самолета, в отчёте не сообщается. Авторы документа отмечают, что для определения характера и происхождения сквозных повреждений будут проведены соответствующие исследования и экспертизы. Окончательный отчет будет представлен до конца 2025 года, сообщил вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев.
азербайджан
казахстан
в мире, азербайджан, казахстан, ильхам алиев
В мире, Азербайджан, Казахстан, Ильхам Алиев
© Sputnik / Мурад Оруджев | Перейти в медиабанкФлаг Азербайджана
Флаг Азербайджана - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© Sputnik / Мурад Оруджев
Перейти в медиабанк
Флаг Азербайджана. Архивное фото
БАКУ, 15 авг - РИА Новости. Баку не рассматривает крушение самолета AZAL в Казахстане как умышленную атаку, заявил глава азербайджанского государства Ильхам Алиев.
"Азербайджан не рассматривает это как умышленное нападение. Мы лишь потребовали признания случившегося, наказания виновных и полной компенсации", - сказал Алиев Fox News.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer-190 компании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 19 июля заявил, что Баку настаивает на выплате компенсаций семьям погибших и пострадавшим при крушении самолета. Кроме того, Алиев сообщил о подготовке документов для подачи иска в международные судебные инстанции против России в связи с этим инцидентом.
Президент России Владимир Путин принес президенту Азербайджана свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент с азербайджанским самолетом произошел в воздушном пространстве РФ, сообщала пресс-служба Кремля.
Расследование причин крушения самолета пока не завершено. В феврале минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчет о крушении самолета "Азербайджанских авиалиний" вблизи Актау. В документе говорится, что первоначальный осмотр сохранившихся фрагментов выявил множество сквозных и несквозных повреждений разной величины и формы в хвостовой части фюзеляжа, киля и стабилизатора, рулей высоты и направления. Что стало причиной их появления и кто ответственен за крушение самолета, в отчёте не сообщается. Авторы документа отмечают, что для определения характера и происхождения сквозных повреждений будут проведены соответствующие исследования и экспертизы. Окончательный отчет будет представлен до конца 2025 года, сообщил вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев.
